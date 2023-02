Si una de estas frías noches que nos recuerdan que también existe el invierno sale usted de Bahía Sur por la zona del 'aparcamiento salvaje', y busca con prisa el abrigo del coche y piensa en llegar cuanto antes al calor de su casa, probablemente le llegue, con más o menos claridad según de donde venga el viento, un sonido que a veces se podría calificar de estridente y otras de celestial. Son los chavales y chavalas que desafían las inclemencias meteorológicas casi cada día del año en descampados, ensayando sus toques de corneta, preparando fiestas o procesiones, con la persistencia y la resistencia que sólo pueden dar sus pocos años.

Produce cierta compasión, un bastante de admiración y un punto de mal sabor de boca verlos ahí, como desterrados de su pueblo, vagabundos habitantes musicales de la periferia, arrostrando el viento y, supongo, que considerándose una molestia para la sociedad. Ya sé que las notas de alguien no experto soplando con toda la fuerza de su juventud por la boquilla de un instrumento de viento no son el sonido más agradable que podemos soñar en las duras y largas noches invernales. Pero todo el que ha intentado adentrarse en la música sabe que producir algo tan bello requiere de innumerables horas de sufrimiento y, si se quiere, de fealdad. Hay que destrozar muchos cántaros para hacer uno mínimamente útil, pero sólo el amor a lo que se intenta convierte en milagro el barro, como canta Silvio Rodríguez.

Y digo yo que, aunque sólo fuera por el intenso amor a lo que hacen que demuestran estos músicos casi ambulantes, este pueblo tan supuestamente amante de sus tradiciones debería disponer ya de uno o de varios locales bien acondicionados para sus ensayos, y para que la afición musical no decaiga. Se puede ser o no amante de las marchas, de las bandas de cornetas y tambores, se puede criticar este género, pero siempre hay que apoyar la música, que, junto con las demás artes, es sin duda uno de los dones que podrían sustentar con fuerza la tesis de que eso que muchos llaman Dios existe. Este pueblo tiene ya bastantes iglesias. Empecemos ahora a levantar una, muchas, casas para ellos, y que no tengan que irse con la música a otra parte.