Las mujeres de Vox

En las fotos de inauguración de la sede portuense de VOX aparecen varias mujeres, orgullosas ellas ante un gran cartel que simboliza al partido que pretende eliminar la protección a las mujeres maltratadas, esa protección que ha salvado la vida de cientos de mujeres y evitado miles de palizas. Parece que en estos tiempos de impostura, dos proclamas vacuas y tres bulos convencen más que la realidad, esa que ha llevado al sufrimiento de millones de familias con el paro, los desahucios, la pérdida de ayudas a la dependencia… En una obscena competición por quien tiene la bandera más grande, nada importan los problemas de la gente. El rojo y gualda lo tapa todo.

A estos patrioteros de himno, bandera, procesión y corrida de toros les importa un pito España y los españoles. Porque defender España es defender sus ciudades, pueblos, aire, campos, bosques, ríos, mares y biodiversidad. Porque defender a los españoles es defender sus derechos a un trabajo, vivienda y pensiones dignas; a la sanidad universal; a la igualdad de oportunidades en los estudios y entre hombres y mujeres; al respeto a la diversidad de pensamiento, religión y sexo; al apoyo a familias con dependientes. Porque todos y todas somos España, no sólo los fanáticos del “Viva España” vacío y excluyente.

A las mujeres y hombres de Vox les aplicaría directamente su programa. No podrán contratar inmigrantes ni en empresas ni en sus viviendas; no se beneficiarán de las pensiones públicas; no se aplicará protección alguna a las mujeres maltratadas; se les exigirá pasaporte para viajar por la UE; y sus hijos e hijas sólo irán a colegios que fomenten el fundamentalismo cristiano, sin formación cívica ni sexual. Y los gays y lesbianas de Vox, como el presidente de Lérida, ¡¡a la hoguera!!

¿Y qué pintan en la sede de Vox la presidenta de la Flave y el párroco del Carmen y San Marcos? Quien pretende representar a los vecinos y vecinas de El Puerto no puede acudir a la inauguración de la sede de los que defienden la xenofobia y el racismo, incompatibles con los valores democráticos y constitucionales, y ofenden sistemáticamente a las víctimas del terrorismo franquista y a las mujeres maltratadas. Y menos se entiende la presencia de un cura; a no ser que añore el nacionalcatolicismo.