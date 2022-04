Esto se mueve

No suelo escribir en una libretita lo que ocurre en la ciudad. Debería. Confío siempre en mi memoria para que siga siendo buena fuente, pero debería, sobre todo para semanas como la que hoy terminan. El no hacerlo da más cobertura porque puedes llevar vivo a las últimas semanas que precedieron. Ejemplo: ¿esta semana fue cuando nos dieron la fecha definitiva de lo del tranvía? Tiene entidad para que la noticia siga viva la semana que viene y las que llegarán hasta julio, en donde Chiclana y Cádiz cogerán el tranvía para venir a la Velada del Carmen y de la Sal. No será en modo alguno feria a lo sevillano y jerezano, ésta última puede que sea la mejor Feria de España; será velada familiar, íntima y festiva. Así que Pepa Pacheco apunte en su libreta, que seguro la lleva, que hay que pedirle a la Junta que el tranvía empiece a rodar con gentes antes del 13 de julio, el día de San Enrique, que suele ser el primer día de Feria. Ya que tanto nos fastidió la vida la obra interminable, que por lo menos sirva para que vengan a la Isla a conocer una feria distinta, la Velada del Carmen de 2022. Y el tranvía por la calle Real. Pero esto de la Feria, en la que ya he dicho que creo que le saldrá bien a Patricia Cavada, incluso muy bien, también ha dado para que Fran Romero siga ganándose el jornal que le pagamos para que vigile y controle lo que hacen los socialistas y Cs. Y sí, ha entrado a saco. De alguna manera desaparece una de las grandes apuestas de los antiguos andalucistas, con un inagotable Antonio Moreno, desbordante de simpatía cercana y cañaillismo, y un Alejandro Zapata todo fuerza. Quitar de donde lo pusieron ellos, escuece y pica. Así que Romero se gana el jornal, ya decía, oponiéndose, cosa que hace bien algunas veces, lo que es de agradecer. El hospital de San Carlos nos trae nuevo premio, en esta ocasión a Oftalmología, extraordinarios profesionales. Es que, además, a la Alcaldesa le han dado otro premio, la FEMP, un premio de los “bonitos”, el pacto social impulsado por Hidralia y el Ayuntamiento. Un distinto porcentaje, sin embargo, ha hecho un roce entre la Hostelería y Turismo de la ciudad. Más lo sucesos, que también hay estafadores aquí, algunos han sido detenidos. ¿Verdad que parecemos una ciudad con muchas cosas? Sin duda las hay en el expositor, también en el obrador y, las más importantes, las que se pre cocinan en la cabeza. Es que luego vienen, como lo que no va tan aparentemente lento como casi todo va o fue con el tranvía. Hablo del antiguo Janer, al que le están saliendo calles aceradas y parcelas dispuestas para que esa zona de la entrada/salida de la Isla sea un escenario… distinto. Esto se mueve…