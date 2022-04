No estaba muerto, estaba de parranda

El Cádiz de Sergio González sigue sorprendiendo, al menos a los que no confiaban nada en absoluto en que el nuevo técnico pudiera sacar el barco a flote. Pero resulta que sí, que este Cádiz podía jugar de otra manera. Y vaya si lo está demostrando. También queda demostrado con la llegada de Sergio González que se puede jugar bien y mantener la portería a cero, sin necesidad de encerrarse para conseguir algún punto. Y todo ello nos ha llevado a los cadistas a ver la vida con otros ojos, más optimistas.

En los últimos partidos de la era Cervera (y sigo manifestando mi admiración por todo lo que consiguió) flotaba en el ambiente una extraña sensación de que no éramos capaces de ganarle a nadie. Sin embargo, hoy tenemos justo la sensación contraria: parece que somos capaces de ganarle a cualquiera. Le hemos ganado a rivales de nuestra liga (como el Rayo Vallecano) y a todo un Villarreal capaz de vencer al mismísimo Bayern de Múnich en Champions. Ante el Atlético de Madrid ofrecimos una excelente imagen, pese a perder, y la semana pasada volvimos a repetir en Mestalla la buena imagen que el equipo ofreció en Copa ante el Valencia.

Pues dicho todo esto, se presenta una ocasión maravillosa de sacar hoy los tres puntos en juego ante el Betis de Pellegrini. Aunque los inquilinos el Villamarín están cuajando una de sus mejores temporadas en primer (peleando por la Champions después de muchos años) el Betis sigue teniendo ese aura de curroromerismo, eso que le permite ganar fuera de casa marcando cuatro goles, que perder en casa ante el mismo Villarreal al que nosotros derrotamos, o no pasar del empate ante rivales teóricamente más endeblitos.

Ante el partido de esta tarde tenemos una ventaja: el Cádiz lleva varias semanas jugando a lo mismo y el Betis no. Es un partido a doble o nada. Si a los béticos les funciona la puntería, con la calidad de sus jugadores, nos pueden meter unos cuantos. Si al Cádiz le sale su partido y el Betis no está ni se le espera, la victoria puede caer del lado amarillo. Y esto no lo digo solo yo, también me lo comentan muchos béticos con los que convivo a diario. El Cádiz le ha cogido el tranquillo al sistema de Sergio y ahora las cosas se ven de otra manera. Así que todo puede pasar. Yo soy optimista por dos razones. La primera, y principal, es que me gusta como juega este Cádiz y lo veo capaz de todo.

Y la segunda es que, aunque el calendario se veía como el más fuerte, nos podemos encontrar con que a nuestros rivales se queden sin objetivos. Un Barça desgastado por la UEFA, un Athletic de Bilbao que vea como se le aleja el objetivo de la Europa League, a 10 puntos, si la Real Sociedad no falla esta semana y ellos sí, un Sevilla que no anda fino, un Elche que puede llegar a nuestro partido casi salvado, un Real Madrid que podría llegar campeón de liga o un Alavés ya descendido en al ultima jornada. Lo que más miedo debe darnos no es el calendario, sino no ser nosotros mismos. Si el Cádiz sigue así, esto pinta bien. De verdad.