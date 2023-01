Aquí estamos ya en 2023 con toda la vida por delante. Lo que he notado estas Navidades ha sido la capacidad de resistencia y las ganas de disfrutar de "la gente", así en general. Prudencia y mucha en los gastos y compras (la inflación es brutal y sabemos que todo puede empeorar indefinidamente), pero este año nos han ahorrado los discursos antinavideños de los depresivos crónicos, los haters del Niño Jesús y los anticapitalistas. En medio de la tormenta da calorcito tener con quién juntarse sin temor a morir de contagio, esforzarse por compartir algo que sea mejor que lo de costumbre (o sencillamente algo), y concentrarse con todas las fuerzas que queden en el leitmotiv del nacimiento, el renacimiento o la reinvención personal y social. Hasta las luces navideñas han sido este año en Cádiz particularmente bonitas. Siempre da que pensar lo mucho que nos gustan los grandiosos protocolos de la muerte, que sirven para reforzar los modelos de ejemplaridad que una sociedad necesita. Pienso en Pelé, el enorme futbolista que incorporó al deporte mundial el legado del África esclavizada con aquella inteligencia práctica, aquella vitalidad contagiosa, aquella solidaridad operante. Ojalá ampare su halo a Lula da Silva y a toda la Amazonia que tanto ha sufrido los desafueros del nefasto Bolsonaro. Pienso en Benedicto XVI, cuyo mejor ejemplo ha sido, en términos de Enzensberger, el de constituirse en un héroe de la retirada: cuando vio que no podía luchar contra todos aquellos príncipes de la Iglesia que amparan (cuando no cometen) abusos y desafueros, Ratzinger dimitió y pasó a un discreto segundo plano. No creo que el papa Francisco pueda ir mucho más allá de lo que ya ha ido (Bergoglio es un político nato y su parroquia es la que es), pero lo deseo. Y sobre todo deseo que su sucesor vaya en su línea y no recaiga la Iglesia en la bien instalada mafia dogmático-oligárquica tipo Rouco. Por lo demás, sigo buscando un francotirador impecable que acabe con Putin. O tendré que ir a liquidarlo en persona, como aquel personaje del cuento de Max Aub. No me malinterpreten: yo, como Pedro Sánchez, hago el amor y no la guerra. Pero a veces tengo también otras ocupaciones.