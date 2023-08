No cuadra. Los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística reflejan que durante 2022 se redujeron los divorcios matrimoniales en casi un 9% y que la duración media de los matrimonios está en torno a los 17 años. De ahí que la Iglesia debería plantearse la fórmula usada de manera tradicional de aquello de que “hasta que la muerte os separe”. A no ser que el enviudamiento de las parejas coincida con esa media de tiempo, algo que dudo, ya que supondría algo preocupante, endémico o vírico, se detecta como algo sistemático que las parejas que se casan no sean capaces de superar esa barrera de tiempo. Eso pone en alerta a aquellos matrimonios que, al filo de esos 17 años, empiecen a detectar ciertos roces, malentendidos o enfrentamientos más allá de lo normal. De ahí que las bodas de plata y, no digamos, las de oro están en vías de extinción. Pero siempre será mejor que llegar a tirarse los trastos a la cabeza.