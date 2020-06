De lo mismo, otra vez

Perdonen sus señorías, pero mi artículo anterior no ha servido para nada. No es que yo me crea un prócer, pero me imaginaba que al menos algún Banco respondería a mis preguntas, creo, hechas con tacto y respeto. Pero nada de nada. Ni mu. Y eso que he preguntado directamente en varios y en todos me dicen lo mismo: "Son órdenes de arriba". Pero ¿no le han dado las razones? No señor, nada de nada. No obstante, por la calle e incluso por teléfono muchos lectores del Diario me han dicho que tengo razón, que los Bancos son el colmo, que abusan y mangonean como les da la gana y nadie les para los pies. Me refería, recuerdan, a que han restringido sus horarios, que las colas en sus puertas dan telele. Que quieren que todo lo hagamos por vía telemática, incluso los más ancianos que no sepan ni leer. A modo de ejemplo, me contó uno, fue a su Banco pasadas las 11, caja cerrada, y le dijo a la cajera: "Vengo a ingresar 100.000 euros". Se quedó de piedra la muchacha y le dijo: "Espere por favor que voy a llamar al director, no se vaya".

He leído una frase de Felipe González lapidaria. "La primera vez que hablé con Botín me di cuenta de quién mandaba de verdad en España". Lo intuyo, todos los partidos deben créditos a los Bancos y seguramente esa sea la razón por la que ni Gobierno ni oposición digan algo al respecto. Estoy seguro que si alguien con potencial creara un nuevo Banco que abriera mañana y tarde y hasta los sábados, se hinchaba de ganar dinero. Todo el mundo se cambiaría a él, yo el primero.

P/D. La cola, la gente esperando y, cuando le tocó el turno, la funcionaria le preguntó a través del cristal que qué quería. Al hombre le sorprendió la pregunta y tras una pausa le dijo: "Mire usted, quiero una cerveza Cruzcampo sin alcohol y una ración de calamares". Y a continuación le confirmó: "Alma mía, ¿qué voy a querer en el Banco? Dinero". ¡Mira que la preguntita!

Otra P/D al margen de la cuestión. No se puede tener en el coche y al sol un frasco de gel hidroalcohólico, el que se usa para desinfectar las manos. Se recalienta y puede salir ardiendo. No sería la primera vez. El Banco no saldrá ardiendo, lo único que hará es despedir, reducir personal.