La misión es acabar con ellos

El ateísmo y la falta de respeto al catolicismo están a la orden del día en ese templo pagano donde habita el pecado y retoza el demonio. Y así será mientras el jurado siga premiando a agrupaciones que se mofan de nuestra religión. A qué viene, si no, darle el primer premio a una chirigota que habla por boca de un profeta no reconocido por las escrituras. Misión y evangelio en el título de una agrupación, qué bochorno. Santander es de repente un evangelista y el zopenco público aplaude, mientras La Viña les lleva en volandas. Desde aquí le digo al hermano mayor de La Palma, Don Francis Lucero, que tome medidas y expulse de la cofradía a los que en ese conjunto sean hermanos. Dicho sea de paso, dudo mucho que sean más de dos. Y que celebre una misa de desagravio en la iglesia del barrio, a ver si la Virgen de las Penas, el Cristo de la Misericordia y la Virgen chiquita velan por las almas de esos impíos que aseguran que La Viña es su religión. Qué herejía, qué pena que ya no se lleven las hogueras para gratinar a los hijos de Satanás. Otro primer premio es un coro que se llama 'Pachamama' y que rinde culto a una diosa pagana, la diosa andina de la fertilidad. Lo que faltaba es que oyera los ruegos de esos y esas coristas y se multiplicaran los carnavaleros. Por no hablar de Adán y Eva, nuestros padres, ridiculizados en un cuarteto. ¡Que caigan sobre el Falla las diez plagas de Egipto, lo derriben y construyan una gran basílica!