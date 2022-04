Los milagros no sólo ocurren en lourdes

Este Cádiz reacondicionado de la etapa post Cervera nada demasiadas ocasiones para acabar muriendo en la orilla. Pero para su fortuna, el equipo de Sergio González no es un náufrago de alta mar, que mire por donde mire no ve donde agarrarse. El Cádiz está teniendo la enorme fortuna de estar compitiendo en una división donde hay equipos mucho peores que él, aunque los números no lo digan así. En otra temporada el equipo amarillo ya estaría condenado, pero hay vida, hay una orilla mucho más cerca de lo que parece.

Jugártela en estos tiempos contra todo un Barcelona no es lo más idóneo, pero no sé por qué tengo una extraña sensación en el estómago de que hoy puede ser un gran día, que decía Serrat, y no precisamente para los culés. Las estadísticas me llevan la contraria, porque jamás hemos ganado en el Camp Nou, pero como ahora se llama Spotify Camp Nou o algo así, lo mismo nos estrenamos con victoria en Barcelona. A ver, complicado sí que lo es, porque el Barça es siempre el Barça, pero corren por aquellos lares unas aguas tormentosas de los que el Cádiz puede sacar tajada. La eliminatoria de Europa League frente al Eintrach de Frankfurt ha hecho mucho daño. El Barcelona tiene a jugadores importantes lesionados y, para colmo, la Grada de Animación ha dicho que no acudirá al partido de hoy como protestas ante el cuelo de alemanes en el Camp Nou, que como en la final del Falla haya una comparsa de Frankfurt… olvídense de conseguir entradas para los gaditanos. Tengo la corazonada de que en el río revuelto de Barcelona el Cádiz puede sacar tajada.

Quizás escriba esto más con el corazón que con la cabeza, pero es que tengo ese pálpito. Lo mejor para el Cádiz es que hasta perdiendo (que sería lo normal según la ley de poderosos y modestos del fútbol) el Cádiz va a seguir a un punto de la salvación. El Mallorca se empeña en no distanciarse y el Granada parece que también anda empeñado en complicarse la vida. Y mira que los dos principales rivales del Cádiz han jugado contra equipos que también pelean por salvarse. Si miramos la imagen de Cádiz, Mallorca y Granada, ahora mismo hay un abismo entre las sensaciones de los amarillos y las de los otros dos. Yo creo, sinceramente, que entre Mallorca y Granada va a salir uno de los equipos que va a descender. Pero claro, por mucho que los demás fallen, nosotros tenemos que sumar.

La orilla esta muy cerca, la distancia es mínima, pero si el Cádiz no suma se puede ir a segunda a un solo punto de haberse salvado. Pero, si las cosas no se tuercen mucho. yo veo ahora mismo a este Cádiz con muchas más cartas en la mano para salvarse que Mallorca o Granada. El problema es que el margen de error es mínimo y que un pinchazo en una jornada, sumado a un acierto de Mallorca y Granada, te vuelve a colocar a 4 puntos con el final de liga muy cerca. Lo mejor es no pensar en ello. Lo mejor es seguir como hasta ahora y esperar que algún día la justicia nos acompañe. Lo normal es venirse hoy de vacío. Pero no sé, tengo una cosita…