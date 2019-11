La migración de las sirenas

Pues el Círculo de Lectores acaba de cerrar", dijo una alumna en clase justo mientras estábamos haciendo una ficha bibliográfica. (Estaba explicando yo en qué se diferencia un círculo de lectura de una editorial normal.) "¿Cuándo?". "Hoy mismo". "Vaya!", exclamé (o quizá exclamé otra cosa igual de corta, bisílaba). Hay que ver cómo un profesor queda obsoleto en cuestión de un día. Hay que ver cómo de pronto se acaba una historia de amor. Tengo en casa docenas de libros del Círculo: las 'Obras completas' de Baroja en edición dirigida por J.C. Mainer, espejo de historiadores de la literatura; la Divina comedia ilustrada por Miquel Barceló, un delicatesen de bibliófilo. Mis manuales de inquietudes antropológicas, religiosas, artísticas, políticas: Consilience, el tratado neodarwinista de E. O. Wilson que me mentalizó a salir definitivamente de la estabulación mental de persona de letras; la Historia de la Iglesia católica de Hans Küng, que me informó con pulcritud de cuándo excluyó Roma a las mujeres de la jerarquía. El impacto de lo nuevo de R. Hughes, que te explica cómo nos agrada estéticamente una obra cuando tiene un coeficiente de repetición del 20%. Nosotros, los abajo firmantes, de Santos Juliá: la enciclopedia de la contestación intelectual desde Unamuno hasta los indignados del 15 de mayo. Ya en los últimos tiempos Planeta se encargó de banalizar el catálogo y lo último a lo que me suscribí fue a una colección de clics de Famóbil con libros de divulgación para mis sobrinos. Era larga, pero para mí que me colaron el doble de números con muñecos que para niños no tienen mucha gracia: la emperatriz Teodora, Galileo Galilei, Voltaire, María Teresa León… Me pregunto dónde enterrar dignamente esta memoria mía del Círculo de Lectores. En los museos del castillo sforzesco de Milán hay una pieza exquisita de porcelana de la fábrica Richard-Ginori. Es una urna blanca de Gio Ponti y Libero Andreotti. Se llama 'La migrazione delle sirene' (1928) y en su superficie van unas sirenas doradas de factura vanguardista que con sus manos de oro van diciendo adiós. Bueno, realmente, esta urna sirve para cualquier sueño.