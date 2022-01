El miedo deja paso al miedo

Les gusta vernos acojonados. Ahora que parece que todo demuestra que Ómicron ha sido relativamente fácil de vencer, y que ahora nos podemos permitir el lujo de respirar aunque sea a través de las mascarillas, nos abren las carnes con esa posible tercera guerra mundial. Si nos ven tranquilos, se sacan de la manga a un científico de una universidad medio inventada que ha descubierto que un meteorito reventará la tierra de aquí a 'ná'. Y si no, nos meten una enfermedad nueva o se dan cuenta de que un medicamento que llevamos toda la vida tomando nos está haciendo un daño que te cagas. Ahora toca el Ómicron sigiloso o silencioso. Ya se están quedando sin nombres. Y ahí sigue el señor Putin con esa cara de Fernando Esteso abriendo los informativos, colocando tropas en la frontera y reventando cabañas por doquier para demostrar que sus tanques no los compró en el millonario. Parece que no les gusta vernos felices.