Entre dos mesas

Vejer de la Frontera hace unos días. Llegué con unos amigos a un bar de tapas a tomar algo. Nuestra mesa estaba separada unos dos metros de otra más grande ocupada por unas ocho personas. Por palabras escuchadas al azar me di cuenta de que eran docentes de algún centro público que tras trabajar en la preparación del nuevo curso se habían juntado a comer. Me agradó ver el ambiente de amistad entre ellos. Esa misma camaradería la había visto, poco antes, en un centro concertado de Cádiz en el que sus docentes preparaban también el nuevo curso.

Respeto mucho la Educación, y más tras haber tenido el privilegio de trabajar en ella. Por eso me agradó tanto ver, en Cádiz y en Vejer, a educadores que dedicaban su tiempo y su entusiasmo a prepararse para el próximo curso.

De pronto mi imaginación comenzó a trabajar. Vi ante mí la enseñanza pública, representada por aquellos educadores, y a la concertada representada por los que estábamos en la mía. Ante mí se hizo patente, con toda claridad, la distancia que existía entre una mesa y otra, mayor, por desgracia, que los dos escasos metros de seguridad que había en aquel bar.

Muchos son los desafíos que la educación tiene ante un curso escolar en el que la post-pandemia va a estar inevitablemente presente. Muchas lecciones aprendidas en los dos cursos anteriores deberán ser llevadas a la práctica en estos próximos meses. Pues bien, si ya es complicado el panorama, yo me permito plantear a la educación de Cádiz un desafío más y no menor: que la educación pública y la concertada se aproximen, dialoguen, se conozcan, se apoyen. Por el bien de la Educación con mayúscula. Ojalá encontremos vías para superar esos metros que separan nuestras mesas. No es poca tarea, ni fácil. Pero para mí es imprescindible. Lo creo hace años y lo repito, infructuosamente, siempre. No por ello variaré mis palabras.

Ni que decir tiene que cuando nos íbamos me acerqué a los profesores y les deseé mucho ánimo y suerte, lo que agradecieron.