La delegada municipal de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, nos ha dicho que el mes que viene empiezan las obras del Janer. Si lo ha dicho es que será así, no tengo a la joven arquitecta isleña por persona frívola y politicastra. Es más, se me olvida todo el tiempo que ha transcurrido sin que sobre ese suelo hubiera nada más que arqueólogos en busca de restos maravillosos del período fenicio, romano o medieval. Finalmente no había nada que llevarse a un Museo, salvo que esté desinformado. Es una parcela muy importante en un lugar de futuro que hay que poner a producir porque hace mucha falta trabajo y actividad económica en San Fernando.

El mes que viene, pues, va a ser un mes importante en el orden del progreso de la ciudad, ojalá que sirva de ejemplo porque, la Casa de la Cruz Roja, que lo fue de Socorro, y la llamada Casa Lazaga están ahí como dos espinas clavadas entre la uña y la carne, como un martirio chino. No debe ser fácil, la verdad. Loaiza hizo la hombrada de comprar las dos e, incluso, apartó dinero para la Casa Lazaga, en donde quería hacer el Museo Camarón. No pudo o no lo dejaron. Y dejó esta herencia a Patricia Cavada. Que se ha encontrado con dos fincas en donde podía y puede realizar equipamientos para San Fernando y la Caja Municipal sin el dinero necesario para acometer los proyectos… que sean. Esperando, quizá, que venga algo de Europa (que se dice) o que Juanma Moreno, que ha estado aquí y está informado por el viceconsejero de Gobernación de las aspiraciones de la ciudad, tenga piedad de nosotros y no haga como con Cádiz, que cogieron la pancarta los del PP para decir que harían el Hospital y luego nos echan la culpa a nosotros, a San Carlos, para no hacerlo. Cuando hay en España ciudades con menos habitantes que San Fernando que tienen mejores hospitales que San Carlos, que no lo es de referencia aunque lo que hace lo hace estupendamente bien. Siempre le quedará Pedro Sánchez aunque también sabrá que está más en Cataluña y Euskadi que en lo demás, lo demás es territorio conquistado, o propio. Los territorios comanches necesitan de más atención y de poner más jurdó sobre la mesa para que funcione la maquinaria "de Madrid".

Pero estábamos en Janer y en Claudia Márquez, que ya digo que me ofrece garantías. Es una profesional liberal y querrá hacer bien lo que haya de hacerse en el antiguo recinto de la Armada. Para ello cuenta con la confianza y el aprecio de Patricia Cavada. Y su apoyo incondicional. O sea, casi todo…