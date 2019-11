La mentira, esa gran verdad

Si Cs no alcanza en San Fernando el número de votos similar a otras elecciones, si no logra el segundo diputado, tendrán razón los muchos que me han pedido que escriba hoy sobre los sueldos que le ha puesto Patricia Cavada a los dos concejales de Cs que han pactado el gobierno de mayoría absoluta de los socialistas (3.527 euros). En ocasiones el articulista es una especie de demiurgo de los lectores, y los lectores son las terminales del pensamiento de la ciudad. Estas personas que me han abordado por la calle "para que escriba" sobre este "escándalo" de quienes querían bajar los impuestos y cambiaron de opinión poco antes de que supiéramos que Patricia Cavada le había puesto el sueldo de los "liberados" (3.527 euros), dos más al incremento del gasto de personal político del Gobierno local, que sube hasta el 6% el IBI. Es que, claro, donde se saca y no se mete, el fin se le ve. Pero, este fin -para los lectores- no justifica los medios. Entonces, dicho queda lo que me han pedido, que diga la indignación que algunos (muchos) lectores tienen sobre este asunto. Y me pregunto si, como tantas otras cosas, va a llenar la urna de Vox. Hay toda una teoría de las fichas del dominó en estas cosas electorales, sobre todo cuando la gente está indignada o muy enfadada por la falta de respuesta a Torra y los incendios de Barcelona y de ahí para abajo hasta los dos sueldos que van a percibir durante cuatro años casi, los dos concejales de Cs.(3.527 euros).

Pienso que cumplo con las peticiones del respetable aún quedándome parado en el arsenal de descalificaciones del Diccionario para estos casos, sin duda lo deben saber, hay mucha gente que está muy enfadada con ellos y de los enfados no salen los votos, antes al contrario, surge lo que más duele, o sea, votar donde más duele. La alcaldesa, en la lógica del Poder, se afianza y consolida con estos dos estipendios, más algún otro que se sabrá en su momento. La piel se endurece y se tiende a pensar que son cuatro gatos los que se fijan en dos sueldos más de 3.527 euros, más lo que cuelgue, ya digo. Porque dentro de dos semanas, o dos meses, nadie se acuerda de esto, como nadie habla del sueldo que Patricia Cavada le ha puesto a Fran Romero, o a la del PP y los de Podemos. Si se da para todos, todos están contentos. Es el ejemplo de gruñir más el que menos come. Todo muy antiguo, muy viejuno.

Bueno, menos aceite da un ladrillo. Mi compromiso queda cumplido, quienes me abordaron estaban indignados y me pidieron que lo dijera aquí, que no había derecho. Dicho está. Amén.