La mentira, esa gran verdad

Sí, bueno, usted como está bien informado a estas alturas suele silbar mirando al tendido cuando le cuentan historias, cualquier historia de cualquier tiempo pasado, convencido ya de que nadie le ha dicho la verdad, ni se la dirán jamás. Admitirlo humildemente será la única señal convincente de que ha madurado. Si no es así será debido a que aún no tiene edad -ni ganas- para respetarse a sí mismo y que la tolerancia viene a ser como una pátina que a veces ennoblece y en otras forma parte del disfraz bajo el cual se esconden todos los canallas que nunca dieron la cara abiertamente para poder traicionar a conveniencia, amigos incluidos.

En realidad, si aprendiéramos a asimilar que nada es definitivo ni inamovible, salvo la dignidad, es posible que nos evitáramos decepciones. El quid depende en cómo llegar a ese estado de indiferencia cuando desde el minuto uno de nuestras existencias estamos sometidos a voluntades, ideologías, y adoctrinamientos impuestos, de buen grado o por la fuerza sin que nadie nos pregunte, en donde intencionadamente confunden la educación con la doma, ya que el poder tiende siempre a someter al individuo a reacciones predeterminadas, como se hace con las fieras, y lo del bien común, como pasa con el limbo, no deja de ser una coartada.

Para nada hablo de política, sino de seres humanos, esas personas entre las cuales me incluyo, que ni siquiera con lo que se ve a diario y lo ya vivido, no llegamos a tener claro en qué consiste ser libre sin herir a nadie. Cuando los grupos humanos pretenden formar equipos de trabajo, suele decirse que es necesario una condición común y fundamental para todos: actitudes, aptitudes e intereses. Claro que como no se especifica que el objetivo que se persigue tenga como meta el bien o el mal, esa trilogía de condicionantes puede tener tantas aplicaciones como se le quieran poner, pero solo en el caso de que persiguiera la libertad individual -sometidas a las leyes-, todo lo demás es contubernio.

No obstante, todavía asombra que personas poseedoras de la vocación de servir a los demás, al paso del tiempo caigan en la trampa de asociarse o, simplemente, defender las posiciones de grupos que ya han demostrado sus rastreros intereses. Sigo insistiendo que no hablo solo de política, ni siquiera de ideales, ni de creencias, sino de personas convencidas de que sus acciones, sus incapacidades o sus olvidos interesados no van a dejar una huella en el futuro y que esa huella no contribuya a hacérselo más fácil a los que vienen detrás, que son sus propios hijos o los hijos de sus hijos.

Pero con esto pasa como con el cambio climático, que existirá siempre que sea negocio. No obstante existen muchos caminos para que nadie tenga que seguir sufriendo un futuro con rencores del pasado, y para eso es necesario que la mentira nunca vuelva a ser una verdad por decreto.