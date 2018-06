Sin mentar la bicha

Me comprometí la semana pasada que ésta hablaríamos del gobierno. Los actos penitenciales, aunque sean autoimpuestos, son obligatorios siquiera por respeto a uno mismo.

Sin entrar en la peripecia que ha llevado al PSOE a la poltrona monclovita, lo cierto es que ahí está haciendo descartes sin haber esbozado siquiera un programa de gobierno; dicho de otro modo, improvisando a golpes de efecto. No es que a estas alturas los programas sean la piedra filosofal para el éxito; ya lo dijo el gran cínico Tierno Galván, que las promesas, los programas estaban para no cumplirlos, pero a medida que los países fueron adquiriendo obligaciones con los de su entorno, han ido perdiendo independencia y se deben a compromisos comerciales -morales nunca-, que esto y no otra cosa es la globalización, por ende los ciudadanos que pagan todas las juergas tienen el derecho a saber por donde irán los tiros, verbigracia, si encontrarán trabajo acorde con su formación, si serán eventuales toda su vida, si a los cuarenta años estarán condenados a la limosna de un paro irremediable o a una pensión de miseria.

Los gobiernos nunca han debido ser consecuencia de tirar una moneda al aire para que el ciudadano tenga que estar condenado a vivir de las ocurrencias del primero que pase. Hablar del gobierno es para dejar claro que si estando en la oposición bastan los gestos, con el poder en la mano tienen que asumir la responsabilidad del destino de muchas personas a las que les importa un carajo que el jefe sea fotogénico o que declame discursitos que ni él mismo se cree. Hablando claro, que ya a nadie le importa si el que manda tiene o no piquito de oro, sino cómo va a llevar a buen término los proyectos, caso de que los esboce con claridad; o sea, no diciendo qué piensa hacer, sino cómo.

Se dice que a los recién llegados se les concede 100 días de respeto a pesar de que ese tiempo, más que para enumerar las urgencias y sembrar ilusiones, normalmente lo emplean para echarle toda la culpa al equipo saliente y en paralelo para ir nombrando cargos, carguetes y canonjías a los incondicionales, esos que después, en titulares, figuran como fieles compañeros en la 'travesía del desierto', que hay que tener cara, ya que ninguno de esos vieron la arena porque no dejaron de pisar moqueta estando bien remunerados.

Sería de apoteosis que a partir de ahora, mejor que decir, ¡vamos a hacer!… se dijera: "Disponemos del dinero para hacer -por ejemplo-, el Puente sobre el río Kwai. El costo total sin suplidos posteriores será de X; se generarán tropecientos puestos de trabajo; la duración de las obras no sobrepasará ni media hora de las previstas y el dinero saldrá de haber suprimido cuatrocientos asesores áulicos. ¿Qué pasaría si se dijera algo similar en todos los casos? Naturalmente declarando por la leche que mamaron que se había respetado la legalidad en la adjudicación de la obra porque, ¡oh tiempos!, los cuñados, el novio de la prima y el marido de la querida, eran méritos, sí, pero en la prehistoria.

O sea: que no digan qué, sino cómo. Y sin mentar la bicha.