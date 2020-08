Lo reconozco. Yo fui uno de los ingenuos que pensó durante el confinamiento que esta difícil situación nos iba a hacer mejores personas. Iluso de mí, ja. Las que eran buenas lo seguirán siendo, espero, pero las del bando contrario han aflorado hasta dejarme un poso de desesperanza, una sensación de fatalismo tal que no tengo ya demasiada fe en la condición humana. Fuera candidez, me digo. Egoístas, aprovechados, insolidarios, negacionistas, temerarios, usureros, ineptos... salieron a la superficie en cuanto la desescalada llamó a nuestras puertas. Por no hablar de quienes se empeñan en poneros el cuerpo malo a cada hora en las redes sociales. Es tiempo de remar en la misma dirección, pero no hay manera. Me quedo con aquellas personas que siguen dando una lección de entereza, ciudadanía, entrega y optimismo. Me aferro a ellas para no llorar desconsoladamente por este feo mundo. Ánimo a los que quieren aportar algo.