Pepe Monforte lo ha llamado "El gurú de los caracoles", no sé ahora cómo lo llamará nuestro siempre ingenioso amigo experto en fogones y en personas, porque ha vuelto de Oviedo no sólo con el Premio al Mejor Cachopo de Andalucía sino como uno de los diez mejores cocineros del mundo, especialidad en Cachopos. Hablo de Alfonsito "del Bodegón", pues tal es la identificación que ha logrado entre su nombre y el del establecimiento que rige desde hace años, que fundó su padre hace no sé, ¿cuarenta años? Alfonsito del Bodegón ha logrado ser la cita de primavera de los caracoles, como hace años fue Bujarrato, de Chiclana, adonde íbamos muchos por tan exquisita variedad gastronómica, y tradicional. Bornos era el lugar ideal de las cabrillas, las mejores del mundo, puestos a exagerar. Muchas de las recetas de éxito del Bodegón de Andalucía son de la madre de Alfonsito, como las caracoles, el gazpacho, el arroz en paella… Pero para construir su cachopo ganador en la tierra en donde se inventó, la verde Asturias, se alió con otro industrial de la ciudad, de los que se interesan por la calidad, Pepe Torrecilla, que le proporcionó la carne. Y la ayuda inestimable de Elena, su mujer, y la de sus padres también, aunque ya está felizmente jubilados. Con la carne, el ingenio y el saber, más el famoso queso de Villaluenga del Rosario, el queso Payoyo, se ha traído los dos premios a la Isla, el mejor de Andalucía y de los diez mejores del mundo. La verdad, hablamos de esas noticias que no se escriben en la portada de los diarios pero que tienen una importancia objetiva. Que implican el gran interés de superación personal y empresarial y la alegría de traerse un diploma que poner en las paredes de su restaurante. Orgullo y recuerdo de la hazaña de montarse en un avión, con los ingredientes principales del cachopo, y competir con los que lo inventaron y los que llegaron a Oviedo desde muchas partes para esa proclamación, El Mejor Cachopo del Mundo. Esto se parece mucho a lo que algunos pensamos de la vida que merece la pena, la del deseo de mejorar, progresar, competir, salir al mundo, contrastarse con los demás. Triunfar o no. Alfonsito cuenta con dos activos ya, el señalado por nuestro Pepe Monforte, con tanto arte, y este otro que es de las cosas que se logran y nadie puede quitarlas. Enhorabuena.

P.S. Como suele, vino desde Santander el Prof. Dr. Revuelta a dar una conferencia en “San Romualdo” sobre su especialidad médica, la Cirugía Vascular y de Corazón. Interesantísima, amenísima. El Auditorio, lleno. Es un caso de amor a la Isla. En pocos días cumple años. Larga vida a tan querido isleño, tan eminente médico y tan buen amigo de la ciudad.