El mejor Rey de España

Yo lo sé en primera persona. Disculpen ustedes si cuento mi experiencia personal. Aquella fatídica noche del 23 de febrero estuve toda la noche "en capilla" pensando que a la mañana siguiente me iban a fusilar. Era yo entonces presidente de la Comisión de Derechos Humanos, creada a raíz del secuestro por ETA de mi compañero diputado de UCD, Javier Rupérez. Comisión encargada, entre otras cosas, de velar por que los presos de la banda no sufrieran castigos extras en la cárcel. Y a través de muchas horas, viendo que aquello iba a peor, entraron policías especiales con mucho empaque en el hemiciclo, se oyeron el vuelo de aviones. Se anunció que Milans de Bosch se había sumado al golpe y se estaba esperando al de Canarias…pensábamos, y pensaba, que al igual que había pasado en el golpe de Pinochet en Chile, por la mañana nos iban a pasar uno a uno a todos los diputados a la fila de inocentes o a la de fusilar en la plaza de toros. Y cuando yo llegara me dirían: "éste es el de los derechos humanos de los etarras, pasa al lado muchachito" Ya conté en su día como me miraba insistentemente uno de los guardias vigilantes con el mosquetón en jarras.

Ya muy de madrugada, el ministro Salvador Teherán, que estaba delante de mi escaño, que lo había oído en su pequeña radio, nos dijo exultante: "el Rey ha hablado por televisión condenando el golpe". No saben ustedes la alegría tan grande que me entró, me explotaba el pecho sabiendo que volvería a ver a mis hijos, a mi mujer y a mi pueblo….. Y que no se iba al traste cuanto habíamos hecho por devolver al pueblo su protagonismo….¡Todos salimos radiantes ya por la mañana, desde los centristas, los socialistas y los comunistas, todos llenos d ilusión y de compañerismo! Carrillo dijo que el primero que al salir le dio un abrazo fue el diputado por Cádiz Antonio Morillo.

Se ha glosado el papel de don Juan Carlos en la Transición. Es verdad y mucha verdad. El poder de los franquistas era muy grande y él fue el principal protagonista del paso de la dictadura a la democracia, !que fue difícil, muy difícil!

Un mini ejemplo significativo: un coronel me dijo una vez "yo nunca os votaré, mejor a los comunistas, Suárez es un traidor". Para que ahora los ultras de esta burda izquierda quieran inventar la República. República que fue tan funesta en nuestra Historia. El verdadero y auténtico protagonista de la Transición fue el Rey. Juan Carlos ha sido el mejor rey de la historia de España, más que todos los Borbones y todos los Austrias, incluyendo a Carlos III y a Felipe II. Quienes conocen la historia saben que es verdad. Mas justicia social, más libertades, más democracia... jamás las hubo. Y punto aparte son sus yerros amorosos, condenables ¡sí señor! Pero dicen que Dios al final nos juzgará a cada uno poniendo en una balanza en un platillo las cosas buenas que hemos hecho y en el otro, las malas. Hagámoslo con don Juan Carlos y ¿hacia dónde marcara el fiel de la balanza? Aparte de que yo pienso que habrá cosas que no sabemos, me cuesta creer que el rey fuera tan tonto con la dichosa Corina, que algo que no se sabe existe y ya se sabrá algún día. Chantajes, hijos extra, dar la cara por otros…

P. D. Me descubro, me quito el sombrero con la reina doña Sofía. Una mujer, una reina de campeonato. ¡Qué gallardía, qué talante, qué dignidad!