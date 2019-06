A continuación, presentamos nuestro informe sobre el misterio de las medallas mancilladas, que les fueron entregadas a varios concejales el día del nombramiento del nuevo alcalde. Pero antes, varias notas aclaratorias: Este comité investigador ha rechazado cualquier dotación económica, subvención o propina, pública o privada, con la intención de preservar su precariedad laboral dependiente. Es decir, la investigación se hace por amor al arte, al intrusismo y a la injerencia, pero nunca con fines lucrativos. Solo se trata de complementar, nunca sustituir, la pregunta tradicional callejera "¿quién ha hecho?".

En fin, he aquí el listado de sospechosos y principales hipótesis: 1. El alcalde, que no tenía ensayado un buen discurso, y necesitaba desviar la atención. 2. La dirección del PP provincial, por la misma razón. 3. Gente defenestrada del PSOE, en un arranque de iconoclastia posmoderna, buscando votos de satánicos antisistema. 4. La izquierda radikal, ávida de performances situacionistas. 5. La plus ultra derecha, reivindicando algo raro sobre los colores de la piel. 6. El fabricante de medallas, vengándose de la bajada del precio del pedido. 7. El hijo del orfebre, aburrido, con un pincel, típex y ningún papel para pintar. 8. Un ingeniero informático, subcontratado para limpiar las medallas al estilo Ecce Homo. 9. La prensa, hambrienta de noticias víricas. 10. Adoradores de otra religión, confusos con el panteón cultural municipal. 11. Familiares del alcalde perpetuo, con envidia patriarcal sobre la alcaldesa perpetua.

Han sido eliminados de esta lista los miembros de la hermandad de la patrona y todas las personas ignorantísimas que no sabían que a los concejales, en su primer día, se les daba una medalla que cuesta setenta euros, y que antes costaba casi 400.

Las conclusiones aquí expuestas no tienen carácter oficial, por lo que no le caben alegaciones. Para cualquier queja, denuncia o insulto, basta con dirigirse a cualquier red social, rellenar el formulario de comentarios y darle a enviar.