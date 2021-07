De la matria en la puerta

Recuerdo aquellos años de estudio. Los tiempos en que se estudiaba la EGB, vamos, la Educación General Básica, porque se educaba, de forma general en lo básico para vivir; hoy es otra cosa, mas de primarios o primates. Pero claro, igual que cambio eso, cambia todo, solo por no emplear los términos consolidados, como consolidada es la gramática. Como decía, aprendí que la gramática era algo importante, fruto de muchos siglos de evolución, pero con un esqueleto común, de forma que allá donde no se ponía el Sol, básicamente las normas eran similares, todos se entendía, y no se perdía el tiempo. Para un extranjero, entender nuestras reglas gramaticales no era imposible, pero si difícilmente fácil. Sin embargo, corren tiempos en los que todo cambia. Hoy los amigos de la doctrina al estilo Pravda, los de los videos infumables, mas largos que la trilogía del Señor de los Anillos, versión extendida, especial de coleccionista; los mismos que necesitan no ser comprendidos porque ya no les quedan ni objetivos, ni luchas, ni sentido; los que después de la segunda frase dejan de tener interés para el oyente, se inventan la nueva gramática; quizás con la sana intención de defender a quienes siempre han sido las protagonistas de la historia, las únicas con valor suficiente para generar lo único que tenemos seguro que algún día perderemos; quizás con el único objetivo de confundir; quizás con el único objetivo de jugar a un juego en el que solo ellos conocen las normas, de forma que el resto de los mortales podemos parecer tontos por no hablar con propiedad. La gramática desaparece, Nebrija es sacado de la tumba y quemado en la hoguera, y así, como si de un Mus con normas nuevas se tratase, comienza el juego. Por suerta, en La Puerta de Santa María, el Excelentísima Ayuntamiente (porque será… o seré) lanzaró un Banda para que los Portueses, Portuensas y Portuensos aprenda la nueva gramático. Dicho esto, lo que podemos entender es que, en la Puerta del Santa María, el bar del parque, cuando pase la Patrona, que es Excelentísima, se organizara un baile con Lazarov y su Banda (las del ballet Zoom) para que aprendamos. Lo malo de esto es que lo que suena a broma, desde aquel Jóvenes y Jovenas de Carmen Romero, hoy es lamentable, porque gente con la EGB, comienzan a pegarle patadas al balón o a la balona, que realmente es un equipo de futbol.