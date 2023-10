Si hay algo en este mundo que no engaña no es el algodón del mayordomo del limpiador Tenn en el anuncio de hace bastantes años, sino las matemáticas. Y las matemáticas nos dicen que, pese a que el Cádiz ha comenzado la temporada con muy buena imagen con muy buenas sensaciones y con mejor plantilla que la temporada pasada, los puntos conseguidos con todo esto no están en la media de lo que se necesita para la salvación. 9 puntos en un cuarto de liga arrojan 36 al final de temporada. Esto es lo que no engaña, y ya va haciendo falta un arreón de puntos para ir cogiendo un poco de aire y refrendar las buenas sensaciones con un mayor bagaje de puntos en el casillero..

Al Cádiz se le han ido unos cuantos puntos en partidos donde era previsible perderlos, como ante Barcelona y Atlético de Madrid, donde se cayó con la cabeza muy alta. Esos puntos nunca son el problema en esta competición, porque a priori se pueden dar por perdidos. El problema son los dos puntos perdidos ante un Almería con 10 por dar un partido por ganado cuando no lo estaba.

El problema son los 3 puntos perdidos ante un Athletic de Bilbao por creernos mejores de lo que éramos antes de salir al campo. Y el problema son los 3 puntos del Girona por regalar al rival jugar con 10 la mayoría del partido. Y ya sea por una cosa o sea por otra, lo cierto es que los puntos, a este ritmo no llegan. Por suerte, no es algo que yo esté es descubriendo. El mismo Sergio González ya ha dicho que el equipo ha ofrecido mejores sensaciones que puntos. La ventaja es que si miras la clasificación hay equipos que huelen mal desde ya y a los que parece que les va a costar levantar cabeza. Pero mal de muchos, consuelo de tontos. En esto del fútbol ya se sabe. Uno que apesta a segunda desde el principio gana 5 partidos seguidos y se mete casi rozando puestos UEFA. Que nos lo digan a nosotros, que somos expertos en ello, de resucitar cuando ya nos estaban velando en varias temporadas. Y como a perro flaco todo son pulgas, para el partido de hoy tras el parón de selecciones (que vaya la ruina que nos traen los famosos parones) plaga de bajas para enfrentarnos al Valencia. Sinceramente es lo que menos me preocupa. Sergio González ya se ha visto obligado a cambiar en algún partido a incluso 6 o 7de lo titulares y no ha pasado nada.

Incluso en algún partido nos ha ido hasta mejor que con los teóricos titulares. Lo único que me preocupa es la actitud de los que jueguen, lo demás no, porque calidad hay en la plantilla y el fútbol es tan caprichoso que a veces te da los mejores resultados sin los mejores ingredientes. Y aunque el rival de hoy siempre es a respetar por su historia y nombre, el Valencia de esta temporada es a cara o cruz, curroromeresco, de puerta grande o enfermería.

El Valencia de Rubén Baraja no entiende de medias tintas en Mestalla: o gana o pierde, cero empates. La mala noticia es que de 6 ha ganado 4 y ha perdido 2. Ya es hora de ir equilibrando esa balanza hacia las derrotas. Falta nos hace.