Sin máster no hay paraíso

Querido lector, querida lectora: ¿dispone usted de un máster? Si la respuesta es afirmativa, mis felicitaciones, porque se halla en el número de los elegidos. Pero, si es negativa, mi más sentido pésame, porque no se encuentra en ese privilegiado grupo. Si le sirve de consuelo, por aquello del mal de muchos, le informo de que el retornado no tiene ningún máster ni piensa optar a él. Y el caso es que tampoco ninguno de sus profesores de la Universidad, y los tuvo muy buenos, disponía de tal privilegio. Los pobres eran simples doctores y en algunos casos catedráticos, pero no me consta que estuvieran masterizados, entre otras cosas porque en aquellos tiempos de atraso académico en las Universidades españolas ni se sabía qué diablos era eso del máster.

El propio retornado llegó a ser catedrático de instituto sin máster ni nada, incluso sin haber cursado todavía los estudios de doctorado; eso fue más tarde.

La pasión por el máster se desató desde Bolonia, de forma que se puede afirmar que nuestros numerosos máster son máster a la boloñesa, el ragú cuyo ingrediente principal es la carne picada. Sin embargo nos cuentan que aquí el ingrediente principal es el dinero, mucho dinero, ya que los precios de la titulación oscilan entre los mil quinientos y los tres mil euros.

Si consideramos que en la actualidad se ofrecen en España más de tres mil máster de distintas clases, cuyo número de plazas mínimo suele andar en los veinte alumnos presenciales, pues vaya usted echando cuentas.

Primera conclusión: estamos en un pedazo de negocio de muchísimos millones de euros.

No voy a perder su tiempo y el mío desmenuzando qué clases de esos titulillos y quiénes los imparten, pero sí que he comprobado que todos los centros públicos y privados que los ofrecen prometen un formidable futuro profesional a sus potenciales clientes, lo cual es probadamente falso.

Vayamos, por ejemplo, a uno de los obligatorios: el máster de enseñanza secundaria.

Para poder acceder a puestos de profesor en los centros públicos, el aspirante debe cursarlo, pero eso no le garantiza obtener plaza, ya que posteriormente deberá aprobar las oposiciones, cosa que tampoco le garantiza el puesto, ya que el número de aprobados suele exceder al de vacantes efectivas.

Claro que el masterizable habrá debido abonar, por lo barato, 820 euros (Universidad de Sevilla) y, por lo caro en "prestigiosos" centros privados, en torno a los 7.000.

En consecuencia, y disculpen si el retornado se pone algo borde, el máster en cuestión obtiene dos resultados visibles: uno, llenar las arcas de centros universitarios de todo tipo; dos: ralentizar las posibilidades de acceso a la enseñanza a los licenciados en diversas materias lectivas.

Ahora cabe preguntarse si los esforzados sujetos que han logrado saltar el obstáculo obtiene unas capacidades y conocimientos superiores a los que poseyeron los simples opositores de tiempos pretéritos. Pues oigan, por propia experiencia pudo aventurar que no, que dudoso o muy dudoso.

Pero eso del máster tiene morbo, muchísimo morbo. Por un máster se puede llegar a destruir la propia carrera política y casi hasta delinquir. Por no mencionar a nadie, recordemos a la señora Cifuentes. Claro que finalmente se ha demostrado que ella no delinquió; el que casi seguro que lo hizo fue un bedel, que no presentó a tiempo unas fotocopias o algo por el estilo.

Este País nuestro siempre a adolecido de titulitis, dolencia que se ha visto incrementada de Bolonia a esta parte. Total: que, como éramos pocos, parió la abuela.

Por ahora el máster solamente es preceptivo para la abogacía, ciertas ingenierías, la psicología (¿?) y la educación secundaria, pero andando el tiempo es de suponer que sea obligatorio para profesiones de hondo arraigo nacional, como las de capador de cochinos o la de tonto de pueblo (por lo menos la de tonto de pueblo de cabeza de partido). Ya se irá viendo.

Y eso sucede en tiempos en que paradójicamente hay profesionales de los llamados "senior" se ven obligados a recortar su currículo profesional para obtener un trabajo de inferior cualificación a la propia para obtener un trabajo ordinariamente mal pagado.

Es que nos hallamos en dos mundos completamente dispares: la realidad y el deseo, con permiso de Luis Cernuda. El mercado de trabajo real está por el momento bajo mínimos, con una gran precariedad, con unos salarios bastante reducidos y una "reforma laboral" a la que nadie se atreve a meter mano, y un supuesto idílico en el que la posesión de numerosos y prestigiosos diplomas dan acceso a futuros profesionales deslumbrantes.

Pero, estimados y distinguidos poseedores de un máster y aspirantes a poseerlo. Sigan soñando. La vida, como ya dejó dicho don Pedro Calderón de la Barca, es sueño.

Lo que pasa es que ahora lo de soñar puede salirte por un ojo de la cara.