Creo que es más hermoso que otros mares, quizás porque está entre dos continentes y porque cuando cruza hacia el Mediterráneo, se acongoja y se retuerce en el Estrecho. Es muy bravo y a la vez pacífico y tiene unos atardeceres de ensueño. Se pierde en el horizonte hacia el Atlántico, a lo mejor buscando sirenas a las que amar. No hay nada más fantástico que sentarse al atardecer en su orilla y soñar. Me recuerda aquella poesía de Carolina Coronado cuando suspiraba esperando a su amado: “Aquí sentada estoy sobre la orilla, desierta miro la extensión marina / te llamo sin cesar con tu bocina y no apareces a calmar mi pena / Llega a mis pies la espuma de la ola y huye otra vez cual la esperanza mía…”.

Este Trafalgar hasta me recuerda tiempos de estudiante en Granada, cuando se le ocurrió a la Reina de Inglaterra visitar Gibraltar y en la Universidad se montó una manifestación y fuimos todos, yo el primero, hasta el Consulado británico sito junto a la Alhambra cantando “A la reina de Inglaterra/ le gusta mucho viajar/ que se vaya a la mierda/ y nos deje Gibraltar / carrascal, carrascal…”. Tiempo ha y nostalgia. Que Inglaterra muchas veces nos ha hecho la pascua. Y vivir para ver: hasta en mi pueblo, Vejer, hay una calle dedicada ¡¡¡al almirante Nelson!!! Nada menos a quien nos derrotó en la batalla de Trafalgar en 1805. Haría falta ahora que ellos junto a la céntrica plaza Trafalgar Square de Londres le dedicaran una calle a nuestro almirante Gravina.

Trafagar, a la que los buenos marineros dicen “o mucho a la tierra o mucho a la mar” para esquivar la legendaria piedra aceitera, abismo de peces y de pecios. Amigo mío, es verdad, no hay nada más hermoso que ver un atardecer mirando este mar legendario nacido entre roqueros y perdido en el horizonte. Allá todas las tardes se sumerge el Sol como para bañarse, como para buscar ninfas, como para, ocultando su luz, dejar dormir a los humanos un sueño de fantasía.

Pienso que entre sus dunas dormirán el sueño eterno muchos de los que murieron en aquella célebre batalla y, encontrados sus cuerpos echados por la marea, lo enterraron en estos montones de arena, las dunas, para que ahítos de sal y de algas descansen en la paz y en el calor de la ardiente playa.

P/D. Trafalgar. Algar quiere decir cueva, pero con su prefijo quiere decir que la cueva se ha destapado y está con sus brazos abiertos abrazando el mar.