El mapa sanitario de la ciudad

La sanidad pública, de la que se dice que era la joya de la corona, no pasa por su mejor momento. No se puede negar que ha sido, y quizás continúe, siendo una de las mejores del país. Hoy todavía podemos decir que tenemos una buena sanidad pública. Cada vez con mas sombras que luces. Pero ni muchísimo menos es mala. Lo que sucede es que la crisis la ha dejado muy tocada. Pero seguramente esta crisis la ha notado más los profesionales que los usuarios. La cuestión esta en que si ahora se le quiere poner remedio o interesa que se vaya marchitando poco a poco. Esa es la cuestión.

Y parece que este consejero no da con la tecla y va rectificando según vea los acontecimientos. La sanidad está en la calle y esto no es bueno. Un consejero que viene abalado por ser el causante de los mayores recortes infligidos a la sanidad pública de Castilla-La Mancha. Profesionales cabreados por la continua precariedad laboral, la alarmante falta de recursos y la dirección que sigue el actual gerente, son las claves. Y nuestra ciudad está metida en esa misma dinámica. Tenemos falta de infraestructuras en atención primaria y esto condiciona al resto de la atención sanitaria. No es el primer artículo que realizo sobre la sanidad isleña y sobre todo por el bloqueo que sufre la atención primaria de la ciudad.

Mi última referencia sobre el esqueleto del posible Centro de Salud de Camposoto era debida por las concentraciones -no bien vista por algunas asociaciones- que estaban llevando a cabo los vecinos de esa zona periférica de La Isla, por supuesto los más afectados por la falta del cuarto centro sanitario que de asistencia primaria a esa zona.

Pero este equipamiento público, su falta, no solo perjudica a esos usuarios de aquella zona, cada ves más poblada, sino que viene causando un gran perjuicio a los usuarios del centro de salud de La Ardila, masificado por tener que atender a una población sanitaria fuera de su alcance. La ciudad tiene un boquete (ahora que está de moda) en la atención primaria que lleva ya una década, ocho años, sin solucionar.

La crisis paró este equipamiento sanitario mientras sí se ponía en marcha el Hospital de San Carlos, quizás por una decisión política, quizás por descongestionar el Puerta del Mar. Un equipamiento que sin duda ha beneficiado a la ciudad y que con el tiempo esta consiguiendo ser una referencia sanitaria. Pero la atención primaria es fundamental para la ciudad y también para el buen funcionamiento del resto de los equipamientos sanitarios.

La atención primaria es la puerta de entrada, es la que filtra la aglomeración de personas en la atención hospitalaria. Es la clave del sistema. Pero es la que ha sufrido en mayor medida los azotes de la crisis. No puede ser que la demora esté en algunos casos, muchos, incluso en una semana o más. Eso colapsa las urgencias. Y como digo, nosotros tenemos aquí la falta de este equipamiento que debe ser prioritario para el gobierno municipal y también para la oposición. Quiero decir que es el gobierno municipal el que debe priorizar. Y la sanidad es de urgencias.