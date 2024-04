En primer lugar, aconsejar que en la tele no solo veamos películas, que la mayoría ponen los nervios de punta con tanto crimen, violaciones y chapucerías, salvando las películas buenas que también las hay y muy buenas. Pero mi consejo es que nos aficionemos a ver deportes: fútbol, tenis, ciclismo, baloncesto… Al principio te aburrirás, pero como le tomes gusto todos los días verás un partido. El deporte es la escuela de las buenas costumbres, de amistad, de generosidad, de lealtad, de camaradería.

Refiriéndome a ellos, a mí que me encanta el fútbol y me gustan más los partidos de fútbol femenino que los masculinos. Y es porque practican un deporte con más nobleza, entereza y pundonor. Un detalle importantísimo, se cae una jugadora y enseguida se pone en pie, no se dan patadas ni encontronazos con mala leche, son más deportistas en su pura acepción. No vale ya catalogar a uno de los farsantes “afeminado” o cosa singular. Por supuesto que no se puede generalizar, porque también en el masculino hay muy buenos deportistas.

Y hasta los británicos. El otro día vi dos partidos, Newcastle- Everton y West Ham-Tottenham. Digno der ver. Se caen por un encontronazo o un choque y enseguida arriba, a jugar de nuevo como si tal cosa. Y puedo seguir con otro ejemplo italiano, la Juventus-Lazio igual de ejemplar. Y por contra ¡y es verdad! Vi, por poner un caso, el Santander-Gijón y contabilicé 30 caídas en el primer tiempo y otras 30 en el segundo. Caídas de pacotilla acompañadas de ay, ay, ay, ay, ay… como si le hubieran roto el esternón. Y otro ejemplo, Granada-Madrid con 26 caídas en medio tiempo.

¿Qué pasa en el deporte español? ¿Esa es la legendaria furia española? ¿A dónde ha ido a parar? Descontando la lógica caída por un resbalón o un leve tropiezo, la mayoría de las caídas son simuladas y, lo peor, con unas escandalosas reacciones como si lo hubieran matado. La mitad de la culpa puede tenerla el árbitro, puesto que si ve una de estas dramáticas falsedades, lo que tenía que hacer en vez de parar el juego, llamar a las asistencias y esperar un tanto que el pobre jugador vuelva en sí, es llamar a la camilla, que se lo lleven a la banda y cinco minutos en ella para que se recupere, continuando el partido con uno menos. Así verían que el cuento se ha acabado.

Me dicen que algunas veces es pura táctica propugnada por los entrenadores. Puede ser, a fin de retrasar el partido, obstaculizar al contrario, simular un penalti, etc. Pero no está bien. Lo que es cierto que es un espectáculo de masas para 30.000/50.000 espectadores y mucho más cada partido.

P.D. A mi mujer le gustaba ver películas y a mi menda, el fútbol... discusiones. Y como solución compré una tele pequeña y la puse a mi lado. Ella veía sus películas y yo los partidos. Pero una vez me quedé dormido y al rato me despertó un grito, !gol! Era de ella que cambió de afición. Desde entonces veíamos juntos todos los partidos en paz y concordia.