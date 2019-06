En nuestras manos

Ojalá que el partido de hoy no se tuviera que jugar esta noche. Sería una magnifica noticia que hoy nos estuviéramos congratulando de lo conseguido por el Cádiz el pasado domingo. Pero la vida tiene estas cosas y el trágico fallecimiento de José Antonio Reyes lo cambió todo. Reconozco que no daba un duro porque La Liga tuviera la valentía de aplazar el partido del Cádiz (y toda la jornada), porque había demasiadas cosas en juego. Desplazamiento de aficionados, entradas vendidas, etc. Pero, entendiendo todo el perjuicio que se causa a los aficionados (los que siempre pagan los platos rotos), haber jugado ese partido hubiera supuesto una adulteración de la competición. El Extremadura no estaba para jugar ningún tipo de partido, aunque no se jugara nada. Y si juegas contra un equipo con el alma rota, ¿qué haces?. ¿Vas a por todas y goleas?. ¿Ganas pero te contienes?. Pues no, lo mejor era aplazar el partido, la jornada, y esta noche ya no hay excusas. Sencillamente porque no hay tiempo.

Se respetó el tiempo de duelo y hoy no cabe otra cosa que quedarse con lo meramente deportivo, por más doloroso que sea. Nada más y nada menos, porque las dos jornadas que quedan se han puesto ardiendo con la lucha por el play off. El equipo de Álvaro Cervera se ha mantenido contra viento y marea a base de empates en zona de ascenso, pese a la dificultad del calendario. Pero ya se acabaron las balas en la recámara. Y el Cádiz necesita dar un golpe de autoridad, porque el problema no ha venido contra los grandes. Los puntos que se pueden echar de menos son los de los partidos ante el Elche, Lugo, Córdoba o Rayo Majadahonda. Cierto es que en esta categoría cualquiera te hace un descosido, pero algunos partidos pudieron amarrarse y se dejaron ir.

Y ahora hemos pasado de enfrentarnos a un equipo, el Extremadura, que no se jugaba nada, salvo la honra deportiva, a enfrentarnos a un equipo cuyos componentes le querrán dedicar la victoria a un compañero que se les ha ido. Y la ultima jornada en El Molinón tampoco me hace gracia ninguna. Y todo ello sin hablar de los posibles maletines circulando por toda España a la búsqueda de dueño. El Cádiz debe ir a por todas en estos dos partidos que quedan. Sin contemplaciones. Sin esperar a ver qué pasa en otros campos. Porque todo lo que no sea sumar los seis puntos es PELIGRO MORTAL. Con mayúsculas. Luego puede que nos basten menos puntos, pero no tentemos al demonio.

Y no, que nadie vuelva a confundir la palabra FRACASO con DESILUSIÓN. No entrar en play off no sería un fracaso pero sí otra tremenda desilusión. Así que ni pensemos en ello. Mejor dicho, pensemos en ello para evitarlo. La campaña del Cádiz es de notable alto, pase lo que pase, con la calidad que ha existido en la categoría. Pero hay que ponerle el broce, con el Sobresaliente metiéndose en play off y si llegamos a la Matrícula de Honor con el ascenso… ni te cuento. Y es posible, depende de nosotros, como decía Raphael, digan lo que digan los demás. Vamos allá.