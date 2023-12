Estoy malo y no sé qué tengo. Y el pobre está de mala leche, le molesta todo, está como escondío, ni saluda, se enfada con ná, a todo dice que no, no le gusta el arroz con tomate, ni las lentejas, ni el puchero, se levanta a media noche y abre y cierra puertas sin cuidado, ni se afeita, algunos días se le olvida, alguna vez lleva un zapato de un color y otro de otro, siempre está diciendo ajú, ajú y va por la calle como si estuviera mareado.

Esto que te parece exagerado es más común de lo que creemos. A unos y a unas les pasa en mayor o menor grado y provoca enemistades, enfados, antipatías y recelos. A veces es sólo un tiempo, pero otras permanece continuamente y de resultas la gente dice de él o de ella: “Es un saborío/a, tiene mala vitola”. Y se le evita, él por un lado y yo por otro. Allá él con sus manías. Valiente tío más estúpido. ¿Qué se habrá creído el fulano?

El asunto es más sencillo de lo que parece. Hay dos tipos de enfermedades, unas son físicas y otras psíquicas –dejo al margen la locura, estar verdaderamente loco. No entro en ello–. Las primeras son fáciles de conocer o diagnosticar, una lumbalgia, una otitis , resfriado, bronquitis, callos, anginas, diarreas, alopecia, rinitis, reuma, estreñimiento y cien cosas más que vas al médico si son graves o de fuerte presencia; o te curas tu solo sabiendo por experiencia o de otra vez qué tomar o qué hacer.

Pero de lo primero, de las enfermedades psíquicas, pocas veces se acude al médico o se toma o practica remedio consecuente. Y lo malo es que no sólo hace daño al prójimo, sobre todo el más cercano, sino que el sujeto las pasa canutas. Es la cabeza, las llamadas neuronas del cerebro que se vuelven locas. La neurona tiene una cola que se llama axón y una cabeza. Se comunican unas con otras acoplando cabezas y rabos y así trasmiten informaciones y sensibilidades. Y en estas conexiones actúan unas sustancias determinadas. Pues ahí está el problema y santo, santo y santo el que lo descubra ciertamente. Porque si falla algo en estas transmisiones, el ciudadano ni se da cuenta, porque no duele, pero está más pirado que una cabra.

Y sufre, el mismo sufre mucho y poco puede remediar. Sí hay medicamentos para ello, pero hay que saber usarlos y aplicarlos debidamente y, además, ni con esas se soluciona el problema.

Hay que añadir otras cosas: leer mucho, andar mucho, dialogar mucho, no estar quieto y pasivo, no ser una estatua... Todo eso él o ella. ¿Y los demás que lo rodean? Comprenderlo y ayudarlo. No pretendiendo que de la noche a la mañana cambie ni considerarlo como un loco. En suma, ser buena gente con él o con ella.

P.D. La enfermedad psíquica tiene canela en rama. Si la tiene algún amigo o familiar, échale una mano. Ayúdale pero a la chita callando. La peor enfermedad es la soledad.