Sin la maleta hecha

Dice el refrán que "Segundas partes nunca fueron buenas". Trasladado al cadismo, el refrán quedaría así: "Segundas vueltas nunca fueron buenas". Sí, estamos líderes, todavía dependemos de nosotros mismos para todo y la mayoría de equipos se cambiarían por nosotros ahora mismo, cierto. Pero hace falta un golpe de timón rápido para evitar que la historia se repita por tercer año consecutivo. Y si alguien sigue con el viejo discurso del derrotismo, de que si estamos líderes (cosa que ya sabemos) y que firmaríamos todos los años llegar a esta jornada así le recuerdo que las palabras que vienen a continuación no son mías, sino del propio entrenador del Cádiz: "El vestuario está triste". Ahora si quieren ustedes llamar derrotista a Cervera pueden hacerlo. Yo no lo haré. Sigo confiando en un técnico y en una plantilla que nos han traído hasta aquí y seguiré confiando hasta que los números digan que es imposible.

Lo que sí es cierto es que, pese al liderato, hay desánimo en el vestuario y en un sector de la afición. Y lo que dice Cervera es verdad: esto no se arregla ganando un solo partido (se hizo en Las Palmas), sino ganando unos cuantos y con dinámica ganadora. Y a pesar de que sigo confiando en el entrenador y en la plantilla hay veces que hecho en falta un poco más de ambición. El partido de hoy es dinamita, de esos que te reviven o te matan psicológicamente. ¿Definitivo?, por supuesto que no, pero es de esos partidos donde debe hervir la sangre. Y por eso me gustaría que se calificara como una final, como algo casi definitivo, aunque no lo sea. Me gustaría ver declaraciones de tener muchas ganas de jugar este partido, de salir a comernos el mundo, de dejarnos el pellejo hasta el pitido final buscando la victoria, de ganas y ansias de dejar a un rival directo a 8 puntos, de (parafraseando a Joaquín Caparrós) que nos hierva la sangre amarilla. Pero en lugar de eso volvemos a calificar el partido como un partido importante pero no como una final.

Es verdad, no lo es, pero tiene que parecerlo. Vamos a ir a ganar una final, y si luego la perdemos… pues entonces nos consolamos diciendo que realmente no lo era. Pero hay que creérselo. Y esto que esto precisamente lo que le está fallando al Cádiz de estas temporadas. Que no acaba de creérselo. Mires ustedes, en golf, Miguel Ángel Jiménez nunca dejaba la maleta hecha en el hotel por si no pasaba el corte en un torneo. Si no lo pasaba, entonces iba al hotel y hacía la maleta de vuelta. Hacerla antes, tenerla preparada antes de tiempo es pensar que vas a fallar. Y claro que Miguel Ángel hizo la maleta muchas veces, pero nunca antes de tiempo. Pues aquí pasa lo mismo.

Claro que podemos fallar, y que no será definitivo, pero si pensamos en eso antes de tiempo, malo. El mejor estudiante es el que va a aprobar en junio y, si falla, entonces piensa en septiembre. Pero no puedes ir pensando que si fallas la primera no pasa nada. Sí pasa. Nervios, presión y todo lo sabido. Vamos a pensar en ganar. Y nada más.