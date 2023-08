El árbol de la ciencia, acoge esta metáfora. "Las costumbres de Alcolea eran españolas puras, es decir, de un absurdo completo. El pueblo no tenía el menor sentido social; las familias se metían en sus casas, como los trogloditas en su cueva. No había solidaridad; nadie sabía ni podía utilizar la fuerza de la asociación. Cada ciudadano de Alcolea se sentía tan separado del vecino como de un extranjero".

Lo mismo que Platón con las sombras de la caverna. "Y a continuación compara con la siguiente escena el estado en que, con respecto a la educación o falta de ella, se encuentra nuestra naturaleza".

Nosotros tenemos hoy las redes sociales, la inteligencia artificial con sus sombras, tal caverna, nos sumergimos en ellos, nos encerramos en nosotros, como en una casa vacía, y, desde allí, nos instan con diez mil plataformas contra o a favor de algo. Vivimos las emociones mínimas de la pantalla y, afelpados y aislados, somos más insolidarios que nunca. Todos somos Alcolea o su parangón platónico.

Corre la sangre por el mundo diariamente, guerras, golpes de estado, venta de armas de todos los antiguos colonizadores, ejemplos haylos a gogó, Senegal, Mali, con Tombuctú en manos del Sahel, y donde la Junta de Andalucía construyo una biblioteca, que hemos perdido y costó un dinero, Guinea, Burkina Faso, Níger, Chad, Sudán…

Nadie protesta contra la corrupción en todos los partidos, ni contra la pobreza que Cáritas mitiga, ni el paro, ni las minusvalías sin tratar, ni las muertes de las mujeres, que se saldan con fotos de políticos que no hacen nada contra esa lacra.

No importan, digo, la pobreza, ni la desnutrición, ni la muerte de niños, ni la explotación sexual… Allí lo que importa es matar, olvidando los niños soldados, las fosas comunes que de siempre, no importan nada. No estremecen, nada.

Mudas las Naciones Unidas, las europas, los estados emergentes y los pobres, que envían sus indigentes, a otras tierras, las pateras, la muerte de nuevo ya sin metáforas y ni una palabra. Cero.

Me gustaría ver tetas pintadas y pancartas clamando por esas muertes. Me gustaría saber que se aprueba algún tipo de ayuda internacional, de verdad, igual que se decreta un embargo. La sangre humana no interesa. Y tampoco interesa el olvido del odio. Magma puro. ¿Han observado en los telediarios, que los decomisos de droga son valorados por el dinero que hubiesen generado en la calle y no por las vidas que hubieran quitado? La perfección se consigue haciendo que el más inepto gobierne. Algo así, como ahora.

Y digo esto porque a veces, es horrible la cantidad de dolor puro que transportamos en nuestras arterias, y duele más la sangre que la vida. Y se excita el odio, y el dinero mal adquirido, y, Lorca nuestro poeta fusilado en agosto, sintió esos odios como nadie. Odian la sombra del pájaro/ sobre la pleamar de la blanca mejilla/y el conflicto de luz y viento/ en el salón de la nieve fría. Qué horror.