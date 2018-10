La mala reputación

Hoy 25 de octubre se celebra el 136 aniversario del nacimiento del que ha sido tal vez el artista más influyente del siglo XX. Pablo Picasso, pintor andaluz, de Málaga, fue junto a Cézanne y Georges Braque el precursor del cubismo. España es más conocida y se la sitúa más certeramente en el mapa gracias al prestigio y la buena reputación como artista de este 'boquerón' malagueño.

Curiosamente hoy 25 de octubre también se conmemora el 62 aniversario de la concesión del Premio Nobel de Literatura por el conjunto de su obra, brillando con luz propia la narración lírica Platero y yo, al poeta andaluz y 'choquero' de Moguer, en Huelva, Juan Ramón Jiménez. Su prestigio y buena reputación como escritor nos pone en valor tanto a los andaluces como al resto del país ante los ojos del mundo de la poética.

Dentro de tres días, el 28 de octubre, imagino, y digo imagino porque aquí en El Puerto nunca se sabe, se rememorará el fallecimiento del último mito de la Generación del 27. Generación que se quedó sin voz tras su marcha. Habrán transcurrido 19 años desde que a las puertas del siglo XXI Rafael Alberti, Premio Nacional de Poesía, Premio Cervantes e Hijo Predilecto de Andalucía entre otros muchos reconocimientos, nos abandonara en su casa familiar porteña, 'Ora marítima'. El Puerto de Santa María con la buena reputación de Rafael como poeta y un prestigio altamente reconocido a nivel mundial, también está puesto en el mapa de nuestras ventoleras por el buen hacer de este 'coquinero'.

Para que una ciudad como la nuestra esté bien 'colocada' en el mapa de las oportunidades tenemos que remar todos hacia un mismo objetivo, tanto los ciudadanos de a pie como nuestros mandatarios verbales de cada cuatro años.

Lo paradójico de esta reflexión en voz alta es que algunos de esos mandatarios van a concluir su encargo sin haberse enterado todavía de qué va la cosa ésta de la política municipal donde el prestigio y la buena reputación no se hereda de nadie, sino que se gana con los hechos del día a día. Y si no es así, pues ya vendrá Paco Ibáñez con su cantar característico en La mala reputación: "todos, todos me miran mal, salvo los ciegos es natural".