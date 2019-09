Fíjense ustedes hasta dónde nos está llevando la frivolidad en la política. Mira que los asuntos públicos nos está haciendo desesperar. Fíjense la inestabilidad que está provocando la falta de razonamiento de los dirigentes que mal nos gobiernan. Pero una tonta frase, quizás mal entendida, ha provocado un gran análisis en los grupos mediáticos. O quizás un mal sueño. La provocativa frase, atribuida al presidente Sánchez, si pacto con Iglesias no podré dormir por las noches, ha provocado una gran reacción mediática y la contestación de toda la clase política del país. Un mal sueño ha protagonizado esta reacción, como si el problema actual de la política española dependiera de dormir mal o bien.

La política española se está encontrando con una situación que hasta ahora le era extraña. La Ley electoral que tenemos en la actualidad está hecha para un bipartidismo al que solamente le bastaba para gobernar pactar con los nacionalistas vascos o catalanes. Lo mismo servía para el PSOE que para el PP. Pero siempre gobernaba el partido que ganaba las elecciones. Pero desde la llegada de los nuevos partidos la inestabilidad se ha adueñado de la política. Hoy se está demostrando con total rotundidad, que al país le iba mejor con un bipartidismo que esos que llegaron para regenerar la vida política de España y solo están aportando inestabilidad, desencuentros y perjuicios para la vida de los ciudadanos.

La política no se puede desarrollar bajo el prisma de los enemigos sino de los adversarios. Y existe una visión distinta desde la derecha que desde la izquierda. No se ve igual. Miren ustedes. La política se ha dividido en grupos que no bandos, como dice el ciudadano Rivera. Y esta división de grupos condiciona la gobernabilidad de las instituciones. Por eso creo de urgencias cambiar la Ley electoral. Pero con esta división la derecha juega siempre con ventajas. Esta, la derecha, tiene permitido pactar con cualquier partido. Lo ha hecho con la ultra derecha, a la que en el resto de Europa se le ha puesto un cordón sanitario, y no se le pone ningún obstáculo. Al contrario, se intenta blanquear un pacto que no huele bien. La izquierda no se pude arrimar a nadie. No tiene con quién pactar, pues todos tienen algún condicionante que les aleja de un nacionalismo rancio e incluso de la constitucionalidad, que ya tiene guasa. Pero es imposible el pacto desde la misma izquierda.

Miran ustedes, el PSOE nunca ha podido contar con los partidos situados a su izquierda. Desde el pacto de Anguita con Aznar, hasta la pinza en Andalucía de Rejón con Arenas. Es histórica la animadversión de los comunistas contra los socialistas. Y aquí radica el problema de la falta de entendimiento entre el PSOE y Podemos. No es el sueño, es la realidad. Y creo que hay que reconocer la lealtad del presidente Sánchez que ha preferido perder la presidencia antes de un mal pacto para España. Y esto tiene que reconocerse.