El maestro y Vladimir

Después del volcán y sin haber salido de la pandemia viene ese ruso siniestro invadiendo Ucrania. Da igual que sepamos que está loco mientras siga haciendo lo que hace. Quizá la solución pase por que todos los soldados rusos abandonen sus puestos y se vayan de la guerra (algunos ya lo han hecho), y la ciudadanía rusa se eche a la calle exigiendo llevar a Putin ante la justicia. Otra posibilidad es que cualquier día uno de esos capitalistas mafiosos de su círculo de íntimos le invite a una copita de polonio.

Lo cierto es que el resto de países más o menos vivibles del planeta debe ir cambiando urgentemente el chip. Resulta interesante ver cómo justo ahora van cobrando cierta visibilidad los estudios sobre cómo funcionan exitosamente otras especies. Así, La vida secreta de los árboles, el libro de Peter Wohlleben recién convertido en documental, nos muestra de qué manera, bajo tierra, los árboles se mandan señales de petición de ayuda y de nutrientes, de modo que el bosque funciona como un ser múltiple. Más pasmoso aún es el fantástico mundo de los hongos que presenta el documental de Louie Schwartzberg (Fastastic Funghi), donde se muestra de qué manera este orden de seres se nutre y regenera a partir de los organismos que mueren y prosigue así, en simbiosis con plantas y animales, el ciclo ininterrumpido de la vida. Todo ello a partir de una red asombrosa de invisibles raicillas (por así decir) que forman el micelio.

A todo esto ando escuchando online conferencias del filósofo Juan Arnau como la que impartió en el Instituto Cervantes de Fez en 2018 sobre las estrategias de la cultura mental (En la mente del mundo: una filosofía de la percepción). Experto en budismo, Arnau retoma la vieja sabiduría de la India y reivindica la necesidad de la contemplación, que nos llevaría al corazón de la realidad, cuyo núcleo no es otra cosa que la relación de interdependencia de todo lo existente. En palabras de Juan Ramón Jiménez, "¡Cómo no somos únicos!/ ¡Cómo nos entrañamos, uno en otro, siempre". Ay, Vladímir, que no has tenido maestro que te enseñe a ir más allá de los tres venenos primarios del yo: la ignorancia, el odio, la codicia.