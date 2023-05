Que la lucha por la permanencia va a ser esta temporada no apta para cardíacos es algo que se veía venir desde hace mucho tiempo. Y que en ella iba a estar metida el Cádiz no es ninguna sorpresa, porque lo sorpresivo hubiera sido lo contrario a estas alturas de liga. Pero, llegados a este punto, hoy estamos en ese momento de la pelea que puede decantar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Yo me atrevería a decir que el partido de hoy es el que va a decidir, cual emperador romano en el Coliseo, con pulgar arriba o abajo, el futuro del Cádiz en esta liga. Dicho de otra manera: si ganamos prácticamente nos aseguramos la permanencia y si perdemos compramos muchas papeletas para el descenso de categoría. Es un partido a cara o cruz. Es la madre de todas las batallas. Y todo lo que no sea salir con eso marcado a fuego en la frente no vale para nada. El Cádiz ha ido jugando con fuego en las últimas jornadas y ha entrado en la forma más baja de las ultimas jornadas precisamente en el peor momento. Hasta ahora nos ha salvado que en la parte baja hay auténticas bandas que no dan una a derechas, pero eso no va a durar toda la vida. Perder hoy contra el Valladolid (incluso empatar), sumado a un triunfo de del Getafe ante el Elche (algo más que probable), sería catastrófico para los intereses amarillos, porque nos veríamos metidos en zona de descenso a falta de tres jornadas, sin depender de nosotros. Y los milagros no van a ocurrir todos los años. En estas cuatro jornadas hay bastantes enfrentamientos directos entre los aspirantes al descenso, pero claro eso es un arma de doble filo, porque significa que hasta alguno de los más malos va a puntuar. Sin ir más lejos, Valladolid tiene en estas tres jornadas como rivales a Cádiz, Almería y Getafe. Ahí queda eso. Para elevarte a los altares o hundirte en el infierno. Ya se acabaron esas jornadas donde tú podías perder y rezarle luego a la Virgen del Rosario para que perdieran también los de atrás, como ha sucedido en algunas ocasiones. O sea, que los de atrás te pueden pasar sí o sí como no sumes puntos. Así que, con todos estos ingredientes, el partido de hoy se puede considerar a vida o muerte. Al menos es la sensación que tenemos que tener todos.

Sí, porque desde el club se anima a la afición a dejarse la garganta, a dejarse el pellejo animando desde el minuto uno, a ir todos de amarillo y convertir nuestro estadio en una caldera, pero si todo eso no se lo aplican los jugadores desde que salgan a calentar el esfuerzo será en vano. Hoy no se puede especular, ni que se nos pase por la más remota neurona que el empate puede ser bueno. El empate hoy solo se dará por bueno si vamos perdiendo en el 90 y logramos rescatar un punto, porque más vale eso que nada. Pero hoy hay que salir a matar el partido, con fuego en los ojos y sin pensar en absolutamente nada más que no sea traerse los tres puntos. Todo lo que no sea eso es conformismo. Y con lo único que nos tenemos que conformar es con salvarnos. A por ello.