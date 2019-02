Un lugar tranquilo

Carnaval y Semana Santa. Buenos, malos y viceversa. Lacios y jartibles. Carajotes y entendíos que para quien es de aquí, de aquí, sabe que es lo mismo, pero no es iguá. El maniqueísmo de lo absurdo. Discursos de una cerrazón que asusta y que en las redes sociales llegan a niveles insospechados de idiotez, resurgen con fuerza. Y no solo porque estemos en Carnaval. Se da por hecho que al que no le gusta el Carnaval (un sacrilegio siendo de Cádiz) y procura quitarse de en medio, es porque es el enemigo y un capillita (pues no). Hay otras versiones referentes a otras festividades como las ferias varias, por ejemplo. El gadita profundo no soporta ni de lejos el albero, los trajes de lunares ni por supuesto las sevillanas, ¡vade retro!, aunque no haya pisado el real de ninguna en su vida. Derrotistas y extremistas profundos con una mijita de malaje, también los hay. Es diversa la Tacita de Plata. Diversa en actitudes castrantes y poco tolerantes a veces. Dolorosa paradoja de nuestro carácter. Por eso brindo por los que mantienen su serenidad y su libertad de pensamiento, aunque no se identifican con aquello a los que se les obliga, y desaparecen. También por los gaditanos periféricos. Y aquellos que son hedonistas puros que aguantan el tipo sin alharacas ni golpes de pecho (conozco a unos cuantos ), amantes de la Cultura y a lo mejor de las fiestas en toda su dimensión que viven y punto, y a lo mejor no nos lo cuentan. Existen, créanme.

Ésos que tampoco hablan mucho de política. Y no gritan derecha ni izquierda, ni escupen al rojo o al facha. Observan con prudencia, escuchan, leen, y fervientemente creen que es peligroso que la escasa energía que tenemos se escape por la boca. Mejor actuar y votar, llegado el momento. Mucho más efectivo que llevar una pancarta real o virtual adherida a la frente. Ay.

Se acercan días de griterío absoluto, más allá de las fiestas de guardar, y a lo mejor el vértigo que esto me produce, el hartazgo o incluso la edad ya, a saber, me han hecho disfrutar con Emily Blunt y su complejísimo papel en una efectista cinta del cine de terror actual, en el que la población mundial ha sido diezmada por seres infernales que solo matan cuando un sonido fuerte los atrae. Qué potente metáfora, pensé. Qué sería de los voceros ruidosos en todos los ámbitos. Las criaturas horripilantes nos devorarían en un santiamén, sin contemplaciones. Nos cuidaríamos de decir tonterías. Nos centraríamos en los pequeños detalles. Y miren por donde se me ocurre la variante genial de unos feos monstruos que solo se comieran a los que decimos muchas pamplinas. Y no lo quiero pensar, pero lo pienso: qué maravilla Cádiz (y el mundo), si fuera, una temporadita larga, un lugar tranquilo.