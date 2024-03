Desde que comencé mi carrera científica, como investigadora en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Cádiz, y hasta el día de hoy, me he encontrado con muchas dificultades y obstáculos que he tenido que esquivar y a los que me he tenido que enfrentar cara a cara. Inicié mi andadura como investigadora siendo madre de un niño y con el segundo en camino, un añadido más a la complejidad que conllevaba y conlleva el intentar tener una vida propia y ser una mujer dedicada a la Ciencia.

Lo que siempre tuve claro fue que, a pesar de todos los baches con los que me encontrara en esta profesión e independiente de mi opción de ser madre, nada ni nadie me iba a frenar en la lucha por conseguir mis objetivos. En estos años, y sobre todo en los cuatro primeros (en los que realicé mi tesis doctoral), he trabajado casi siempre invadida por un sentimiento de culpa y de “mala madre” originado por ese martilleo constante que me indicaba que estaba “abandonando” a mis hijos para realizar estancias, asistir a congresos o simplemente no poderles acompañar a un cumpleaños porque necesitaba tiempo para poder redactar un paper. En mi caso, he tenido la suerte de contar con un compañero de viaje excepcional, una madre increíblemente maravillosa y una familia que me comprendía y apoyaba, y que lograba que mis ausencias necesarias fueran más cortas y dulces para todos. Pero además de luchar contra mi yo interno, también he tenido que batallar, no en pocas ocasiones, con personas que se han atrevido a juzgarme a la ligera sin mostrar la más mínima empatía y que me han reprochado, en pleno siglo XXI, que yo, una mujer, me ausentara en determinados momentos de la vida familiar por motivos laborales, algo que estoy segura, jamás me hubiesen reprochado si hubiese sido un hombre.

Aunque siempre he intentado caminar hacia adelante, también he tenido que hacer sacrificios en mi carrera investigadora que, para mí, han sido importantes. Uno de ellos fue renunciar a la tesis internacional. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero el sentimiento de culpabilidad y de ausencia me ganaron. Lo intenté. Como otras tantas investigadoras, me fui con mis dos hijos, de 1 y 4 año, y con mi marido, con la casa a cuestas como se suele decir, a la Universidad de Catania (la universidad más antigua de Sicilia, en Italia) a realizar una estancia (algo necesario e imprescindible dentro de la carrera investigadora). Tuve que asumir el coste económico que suponía todo ello, siendo profesora sustituta interina (PSI), algo que se traduce en una situación de precariedad laboral clara, sin contar con lo que eso suponía para mi familia ya que teníamos que abandonar nuestra casa y a nuestros seres queridos. Fue una época dura física y mentalmente, algo que me llevó a renunciar a la idea de conseguir la tesis internacional. A pesar de este varapalo para mí, me repuse y seguí hacia adelante, conseguí mi tesis y con mucho esfuerzo he logrado estabilizarme en la Universidad de Cádiz como profesora titular.

Cuando acabé mi tesis doctoral, tuve claro que quería más. Quería dedicarme a la docencia universitaria, a la investigación científica… quería tener mi propio proyecto de investigación, difícil tarea siendo mujer y una joven investigadora. Hay que ser conscientes que hoy en día en la Universidad de Cádiz solo un 36% de la plantilla investigadora son científicas que lideran proyectos, frente al 64% de hombres que figuran como Investigadores Principales (IP). A ello hay que añadir que mi línea de trabajo, centrada en aplicar las matemáticas contra el cáncer infantil, era totalmente nueva en mi Universidad. Pero, aun así, y con mucho sacrificio y pocas horas de sueño, lo logré, no sin hacer oídos sordos a un buen número de personas que criticaban mi valía y cuestionaban incluso mi línea de investigación, afirmando que lo que yo hacía y hago no son Matemáticas, sin tener en cuenta que las Matemáticas forman parte de todo lo que nos rodea y sirven (claro que sirven) para resolver, o al menos internar resolver, problemas tan reales como el cáncer. Todo esto me ha llevado en muchas ocasiones a preguntarme seriamente qué hubiese pasado si hubiese sido un hombre. ¿Se hubiesen atrevido a hacer este tipo de afirmaciones, de forma tan ligera, en foros públicos en mi presencia? ¿Me hubiesen tratado con la misma condescendencia? ¿Me hubieran cuestionado tanto y tantas veces?

No hace mucho tiempo, en una de mis visitas a un Hospital con los que colaboramos y al que acudí para recoger los datos que nos iban a ayudar a desarrollar nuestra investigación, me encontré con un señor que me indicó que tenía que reunirse con “mi jefe” para hablar del trabajo que estábamos desarrollando. “Mi jefe”, pensé… “mi jefe”. Creo que ese doctor en Medicina no llegó a plantearse en ningún momento que existiera la posibilidad de que no fuera un jefe, sino una jefa y que esa persona fuera yo.

Me encanta mi profesión, es mi vocación. Adoro la Ciencia, pero el sacrificio que requiere, especialmente para las mujeres y, sobre todo, para las que tenemos cargas familiares de cualquier tipo (ya sean hijos o padres de los que cuidar), es una losa demasiado pesada que a veces te hace desistir de tu empeño. Necesitamos políticas reales que nos ayuden en la distribución equitativa de la carga de trabajo; apoyo al embarazo (si decides ser madre o si simplemente ocurre) y al cuidado de personas dependientes con permisos realmente flexives y sin penalizaciones en procesos competitivos; ayuda para la organización de actividades que se desarrollen en unos horarios que realmente faciliten la conciliación; medidas claras contra la discriminación sexista y el acoso laboral; y seguir trabajando de forma decidida para educar en igualdad, respeto y tolerancia cero hacia cualquier tipo de discriminación y prejucio. Aún nos queda un largo camino por recorrer.