Los retos del verano

El verano, duro y cálido, presenta retos. Retos de convivencia, de sociabilidad, de noticias, de pandemia, de enredos en las redes, de bulos tal panspermia. Eso y tu vida interior. La que te exige estar ahí para todos los tuyos.

Pero hoy me coge nihilista. Días como estos son como las olas/vienen, mueren en la orilla/ y se van/ grita Enrique Montiel en su Carta del Cielo. La nada es esa burla intrínseca de Dios. Me busco a mí en los descansaderos de la tarde. En los eucaliptos que parecen durar más que generaciones. En el sonido del viento cuando tiene sonido, igual que un poema o los rítmicos grillos. O el rictus de la tarde cuando cruza una nube derribada. Esa paz que abre el alma más que el miedo grabado entre días y días. Ah. El horrible esplendor de la derrota. El político que sólo piensa en dividir para vencer y persigue el voto con mentiras y olvidos, nunca entenderá que el hombre está preso y suspendido entre el pasado y el porvenir. Ahora sellado por el covid que ellos impostan para atarnos. Mientras nos peleamos entre nosotros, ellos miran -alii disputent ego mirabor-, escribió san Agustín en la noche del tiempo que no es tiempo.

La percepción del tiempo que no dura, el fuego rameado del dolor sobre la destrucción que lo alimenta. El ensimismamiento silencioso sobre instantes quemados por ellos mismos. (Nunca conocimos bien la magia/ ni el porqué del fuego, dice en La Carta del Cielo, mi querido Montiel).

Siempre tendremos algo por conocer. Antes de que la nada nos destruya, antes de que este suelo que huele a lluvia y alma sea imposible de percibir porque la muerte sin ojos ni nariz hará neutro el ocaso.

El virus vuelve. La pandemia es perfecta para aplastar derechos. Para que nadie tenga lo que tuvo y lo que le prometieron tener. El virus mata, pero las estadísticas no se las cree nadie. Mientras nos analizan-los políticos-, para ver cuánto podemos aguantar bajo tantas botas votadas.

Nos matamos aquí/ entre dos horizontes, escribe Enrique, mientras la tarde con su vieja dolencia de sepulcro pone al sol.

El viejo cielo encalla con las nubes grumosas de piedra ostionera. Veo vivir la tarde tan distinta según la mire. La velocidad del viento no es la velocidad del tiempo. Aquí ya todo es velocidad. Hasta la paz interior vuela. ¿inquietum est cor meum?. Somos falibles y frágiles. Ser para la muerte, dijo Heidegger. Nadie acepta ese punto de vista. Pero es cierto. Real. ¿Abstracto? Mis amigos dirían que no se puede vivir sin una mínima esperanza. Ésa que nos menguan políticos mediocres. Esa que se pierde en la idea de morir en la idea… Pero la distancia apretaba el dogal/ sin piedad ninguna, dice Enrique. Hoy que han decretado tóxica la tristeza, la preocupación y la soledad, estoy pensando bajo el esqueleto inerte de la sombra. Esa radiografía del quitasol con sus varillas de paragua enano. Artrosis de metal sobre ese libro.