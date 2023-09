Les aseguro que lo que voy a escribir no es para ponerme moños. Es implemente para expresar que no hablo de memoria, ni soy de la derechona y que siempre he estado, estado y estaré, su Dios quiere, alejado de los extremismos.

Han pasado ya muchos años desde que fui alcalde y diputado en el Congreso de Diputados. Y tengo a honra que con todos los alcaldes que me han sucedido me he portado requetebién, ayudándoles en lo que he podido sin mirar su afiliación política. Es más (lo cuento como anécdota) cuando volvíamos de Madrid de las Cortes, viajábamos juntos de Jerez a Cádiz los diputados de UCD, los del PSOE y de IU. Como colegas, a pesar de que en el hemiciclo fuéramos muy contrarios. Y digo todo esto porque hoy día estoy ofuscado y temeroso, con la política de Pedro Sánchez y lo que avecina. Y porque desde la Constitución y la restauración de la democracia, siempre ha habido consenso en las cosas fundamentales. Comprendo perfectamente a Felipe González y a Guerra, otra hora mis adversarios, pero ahora tiene razón para opinar en contra de este señor, que me da la cabeza que nos puede traer una ruina. Y hay otros muchos mas destacados socialistas que están en contr: Almunia, Jauregui , Redondo, Lambelan, entre otros que dicen “se podría llevar a pique la nave constitucional”. ¿Quién se atreve a calificar a estos políticos de ingenuos o de tontos?

No se puede, por obtener sus votos, dar la razón y consensuar con Puigdemont y los separatistas catalanes. ¡No señor! Eso es una vergüenza y una temeridad. Lo de hablar en las Cortes en dialectos (así son, puñeta) es cosa menor con las otras pretensiones de los citados. Yo no sé si se dan cuenta que estamos en el año 2023, en el siglo 21 y que ya está bien el pasarse a luchas intestinas propias del medievo. Lo que hay que hacer es, todos a una luchar por las libertades, por las igualdades, por la justicia y por la concordia y dejarse ya de leches separatistas.

Yo le pido vehementemente a todo mis amigos, sean del partido que sean que no voten más a este señor. Mientras transija en su programa y proyectos respaldar a los redichos anteriormente. Que voten a Gundisalvo si quieren, como hacía en tiempos de Franco un veterinario de mi pueblo honorable, listo y demócrata para no votar aquellas propuestas de la dictadura.

A mí, y a cualquiera, le hace gracia cuando se tilda de progresista una medida que de progreso no tiene nada, sino que puede ser causa de división, de rotura de consenso y de locura constitucional. Cuidado, ¡Dios nos libre!, de un golpe de fuerza, que no hay mas que repasar la historia para entenderlo.

P/D. Y todavía hay quienes disculpan y le quitan hierro a las barbaridades de este Sr. Sánchez. Que una cosa es ser socialista y defender sus principios y otra cosa es ser tonto. Que como recordaba aquel “quien es tonto a los veinte a lo más que puede llegar a los treinta es a tontísimo” Y no digamos su primera ministra... ¡de película!