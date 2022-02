La no lluvia, la brecha

Es uno de esos días en que caen tres gotas de lluvia y vas por la calle arrastrando a tu perra con las mismas ganas que ella tiene de arrastrarse. "Ay, pobre, que se moja", dice una señora con la que te cruzas. "Yo tengo un labrador. Miento, que es de mi hijo, que se lo regaló la novia y me lo dejó a mí". Acabas parándote en la acera con la señora y te cuenta que vive con dos gatos (además del labrador). Y que hay gente que se queda con las cenizas de sus mascotas, como su consuegra, que tiene en el aparador las cenizas de su madre y de su perro, y eso no está bien: los muertos deben descansar en tierra sagrada, ¿no? Es otro de esos días en que huyes de las declaraciones de principios: "Bueno, solo son cenizas, pero yo no querría tener a mis muertos en casa". "¿Verdad? Yo quiero que me tiren por el espigón al mar". "Ya está prohibido". "¿Y eso?". "Por la contaminación supongo: las urnas quedan flotando a la deriva". "Sí, yo estaba un día en la Caleta y me dijo Encarni: mira lo que hay en la orilla. Miré y allí estaba la urna, con sus iniciales, y di un chillido y llamé al de la Cruz Roja". "¿Y qué hizo?". "No sé lo que haría pero se la llevó. Yo lo que quiero es quedarme aquí" (hace un gesto como hacia el cementerio de San José). "Ahí irá un jardín cuando acaben con lo de la memoria histórica, los bebés robados…". "A mi madre le robaron un bebé, una hermana mía. Nosotros éramos doce. Y cuando llegó mi padre se encontró a mi madre llorando, que se la habían quitado. Le dijeron que la niña vino muerta pero ella la oyó llorar". "¿Pero dónde, quién?". "Pues el médico, en San Juan de Dios. Eran los años 50. Luego entendí yo por qué mi madre se sentaba de repente en la calle y escondía la barriga, para que no se le viera que estaba embarazada. He pensado mucho en mi hermana…". Nos despedimos a la bulla (no es que rompiera a llover). Volví a mis exámenes: un cuento de Cortázar, "Las babas del diablo". Trata del arte y la realidad, de cómo la realidad es inaprehensible para el arte. Y de qué es lo fantástico: la brecha por la que irrumpe lo Otro -súbito, anómalo, inquietante, siniestro- en el corazón de la vida cotidiana. Luego todo (el perro, la mujer, la sombra del bebé, la no lluvia) se enturbia y se desvanece.