Nos llevamos bien

Eso tan indeterminado de querer a tu pueblo debe de ser, digo yo, desear lo mejor para él y alegrarse de las cosas buenas que le pasan. Lo que debería incluir dolerse de lo malo al mismo tiempo que se critica lo que la buena voluntad considera que se hace mal. Hay quienes creen y practican, sin embargo, que el amor a tu ciudad se demuestra proclamando que es la mejor del mundo y que donde se ponga La Isla, por ejemplo, que se quite Venecia. Incluso aunque no hayan viajado nunca a la Serenísima, e incluso (lo que ya es maravilla, rayando en el delito) después de haber contemplado la belleza única de los palacios, iglesias y callejas junto a los canales. En cualquier caso, en esto de los amores qué sabe nadie.

Digamos que en esta relación que mantengo con mi pueblo hay de todo lo que tiene que haber, y tiempo para disgustos, reconciliaciones, apasionamientos y decepciones. Contemplo muchas veces un discurrir que me parece decadente y en otras ocasiones me sorprende una iniciativa modernísima; vivo ciertas experiencias visuales tan descorazonadoras que a duras penas me puede consolar un rayo de belleza en el horizonte. Cosas del amor, supongo.

Por lo que sea, quién sabe si movido por esto que se llama 'fechas entrañables', ando en los últimos tiempos en idilio con algunas cosas de este pueblo que gusta en llamarse ciudad, transito por lo que se podría considerar 'días tontos' en los que todo se consiente. Nos viene bien a los dos, a San Fernando y a mí, digamos que nos soportamos en nuestras manías y nos acomodamos a la sana costumbre de considerarnos con suerte de habernos conocido.

Por eso me ilusiono con cosas importantes y también por las pequeñas, como el hecho de que Navantia patrocine un pequeño bosque en el Cerro de los Mártires, y que hayan comenzado los trabajos para su plantación y supongo que posterior cuidado. Me parece un gesto de reconocimiento mutuo de los que nos debemos el uno al otro, la ciudad y la industria, de vamos a seguir llevándonos bien y a luchar por la feliz convivencia a que estamos destinados, de vamos a felicitarnos las Pascuas, también. Pues eso.