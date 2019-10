Cómo llegar a presidente

Illo, ¿tú sabes que el exalcalde de El Puerto ahora es presidente de la mancomunidad de municipios de la Bahía? ¿No? ¿Que no sabes qué es eso de la mancomunidad? Yo te lo diré. Pero después. Ahora quiero hacerte otra pregunta. ¿Tú sabes que la exalcaldesa de Cádiz es ahora presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía? ¿Que tampoco sabes qué es eso? Qué espesito eres, ¿no? Pues venga, te lo voy a explicar. Mira, son unos entes públicos creados para... ¿Que no sabes lo que son entes públicos? Jolín. Una institución, ¿lo pillas?… Un organismo. Una cosa que se financia a través de (…). Ajá, eso es. Lo has entendido. Me alegro. ¿Para qué pueden servir, a ver, dime, a ver si aciertas? Ja, ja, ja, para hacer aparcamientos dice, ja, ja, ja. Adoro tu inocencia. Pero eso es bueno. No te preocupes. Más fácil será para ti aceptar lo que te voy a proponer. Pero después. Primero, terminemos el cuestionario que te había preparado. Necesito ir haciéndote el cuerpo, para que no haya flecos, para que no digan que te estoy usando.

Respóndeme ahora, ¿qué tienen en común el exalcalde de El Puerto y la exalcaldesa de Cádiz para convertirse en presidentes? Bien, buena respuesta. ¿En qué se diferencian? Guau, ¡qué avispado eres cuando quieres! ¿Y cuánto calculas que pueden cobrar, teniendo en cuenta que son los jefes supremos de estos entes? Pues ahora piensa, ¿cómo crees que han sido elegidos? Correcto, a ti no te llamaron para votar. A mí tampoco.

Entonces, ¿qué te sugiere todo esto? ¿A qué viene este interrogatorio? ¿Lo adivinas? ¿No? A ver, te cuento. Te quedan unos meses como presidente de la comunidad de propietarios de tu bloque, ¿no es cierto? Bien. ¿Y cuánto cobrabas por ejercer el cargo? Vale. Pues, ¿sabes lo que es el consorcio metropolitano de propietarios de bloques de la Bahía? No, ¿verdad? Pues ahí quería yo llegar. Eso es. Lo has entendido perfectamente. Guárdate mi número de teléfono. En cuanto estés listo, sólo tienes que llamarme. Te estaremos esperando. ¿Ok?