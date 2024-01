¿o no? ¿No les parece que hasta aquí hemos llegado, que, desde ya, desde este nefasto, primer miércoles del nuevo año tiene que haber un riguroso examen de conciencia, un necesario dolor de corazón y el fortísimo propósito de enmienda obligatorios? Sí, ¿verdad?

Primer propósito de enmienda: éste ha debido ser el ÚLTIMO partido que el Glorioso esté en manos de Glez. Porque el equipo no existe como tal. Hay, como diría Di Stéfano “líos por aquí, líos por allá”; pero equipo, escuadra, como se expresa mi hermano Víctor parodiando a Ancelotti, no hay, no señor, no hay. Desgraciadamente. Qué más quisiera uno, sino ver al Glorioso con 24 puntos ahí arriba. Glez., como escribía Umbral, ha perdido o ha roto el timón del galeón, pues el pseudoequipo ni defiende, ni ataca, ni remata, ni pasa un balón como manda el canon, porque el pseudoequipo está desmoronado, hecho papilla, porque nadie corre, nadie baja, nadie sube, nadie centra bien, y, lo peor de todo, nadie remata, porque todos los equipos han metido más goles que nosotros. Porque por el limen de enero ya asoma la oreja peluda de la tétrica segunda. ¿Por qué no juegan Guardiola, un tipo con buena zancada, que encara, o el buen Ocampo? ¿Por razones deportivas o hay algo más?

Segundo propósito de enmienda: las palanganas están no sólo para lavarse los pies, sino que, aunque sea metafóricamente, también pueden ahogar en sus aguas los desastres que afectan a una planificación de muy deficiente, como cuando había BUP, y de ahí extraer consecuencias que se plasmen en hechos. Y amarillamante sincero, decir lo que los cadistas piensan: ¿A quién se le ocurre traer a la Tacita de Oro, a un club de una de las más potentes ligas del mundo a un descartado por un equipo de Turquía? Y encima es la solución de Glez. para sustituir a un Roger que saca, al menos, un suficiente. Ni un gol. A Ankara. Cedidos, cedidos a coste cero que ocupan sitio y si sale bien, vale, y si no, la Purísima Concepción. ¿Qué hacen en el Glorioso, exjugadores como el ex internacional Negredo o el otrora insustituible Josemari? El limón de Fernández ya no tiene zumo. Los goles del venezolano se quedaron todos en el recuerdo. Sobrino metió un bonito gol en Valencia. Bye boys. Hay que limpiar el vestuario en este mismo enero. ¿Cómo? Yo no soy presidente del Glorioso. Y como no fumo, nunca vendo humo cuando voy a comer almejas a Puerto Real. No sabe, dimita.

Tercer propósito de enmienda: rehacer una plantilla aunque sea fichando chavales sin curriculum, pero que corran hasta dejarse la epidermis en el verde. En todos los pueblos de la provincia los hay. Y si no se traen. O se inventan. ¿Ya no nacen Botubot, Mejías, Linares, Juan José, Escobar, Baena, Villalba, Migueli, Andrés, Dieguito, Mané, Juanito…? Hay que traerlos de donde sea y crear un Glorioso B, que siempre será barato. Y si no son niños de por aquí, traigan a veteranos de gloria. Lo fueron Eloy, Ortega, Ibáñez, Quino. Carvallo, Mágico ¿ya no nacen? El planeta aún tiene diamantes, sólo hay que meterse bajo tierra y extraerlo en la noche del querer. Y querer es poder. Porque las vergüenzas de Granada y de Getafe y de… no pueden enrojecer una camiseta que será siempre amarilla