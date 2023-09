He leído que Patricia Cavada ha puesto en marcha ya la limpieza de ¿los imbornales? Ha preparado el alcantarillado para la llegada de las lluvias, vamos. Suena a gloria, la llegada de las lluvias. Por cierto para hoy, domingo, dijeron ayer que llegarían. Vivimos ajenos a este problema hasta que llega, que llega. Estamos a menudo en lo que no deberíamos y luego llegan las grandes desgracias, como los grifos sin agua, los pantanos secos, apenas un fondito de agua. Entonces decimos muy convencidos: algo debemos hacer. Es como el estado (de limpieza) de nuestras calles o la situación de nuestros parques y jardines. Una cosa que depende de nosotros y la otra que depende del gobierno local. Es una ley inexorable esta de que si tu haces algo, resulta algo; y si no lo haces, no resulta. Pero bueno, ha llegado septiembre. En poco, los niños a los colegios (que han sido convenientemente arreglados durante el verano, quiero pensar) y la vida enderezándose para los meses duros que vienen. Es que, a decir verdad, la dureza del verano ha estado en la calor enorme y los precios desproporcionados. En las hileras de los súper el comentario era ese, a dónde vamos a llegar, esto no hay quien lo soporte. En la tele la economía va bien pero en los pasillos del súper o de los mercados de abastos, la gente te aborda para mostrar su escándalo por lo del aceite a diez euros el litro. Hasta tal punto ha sido –la subida de los precios– la moneda común de la gente que hasta a una pescadera, detrás del mostrador, le oí comentar que los pobres no van a poder comer pescado. Enfín, sé que hablo lo que está archisabido, España va bien pero esta cosa que llaman economía subyacente es un dogal en el cuello de los españoles. Los precios es para hacerles una foto y guardarla. Sobre todo porque pueden subir todavía más, ralentizando la economía a lo mínimo, porque sencillamente no se puede. Pese a todo, tanta gente en la calle este verano. Ha habido muchas fiestas, muchos motivos de encuentro, mucha playa en estupendas condiciones… Es decir, San Fernando se ha portado. No tenemos esa proyección de ciudades vecinas con muchos hoteles y mucha turista no sé que. O sea, no han sido Venecia (menos mal) pero la gente ha ido a sus playas, a sus calles, a sus noches abiertas. Ahora llega otro tiempo, está llegando. Preparémosnos porque el invierno llega, como canta Bernarda de Utrera. Patricia tiene, ella lo sabe, un reto contra sí misma. Quiere cumplir la palabra dada, el sueño dicho. Y sabe que muchos la miran (algunos con aviesas intenciones). La mirada de esta Calle Real es la espera de su éxito. Esto también llega con septiembre…