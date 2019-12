¿Y si no llega la mala racha?

Que sí, que lo de que la mala racha tiene que llegar es algo que está en boca de todos pero… ¿cuándo, joé?. Así llevamos por un puñado de partidos y lo único que estamos viendo es un líder más sólido cada jornada. Al Cádiz no hay quien le tosa, a día de hoy. La experiencia y, sobre todo, la prudencia, hacen pensar que efectivamente llegará esa mala racha, porque las estadísticas así lo avalan con casi todos los equipos. ¿Pero y si no llega?. Y por mala racha me refiero a estar 5 partidos sin ganar, no perder dos partidos seguidos. Y precisamente en esto ultimo creo que va a estar la clave del ascenso directo del Cádiz, ya me da igual que lo consiga siendo campeón o que lo haga como segundo.

Las claves del ascenso están en hacer un fortín en casa y en no perder dos partidos seguidos. La semana pasada fue un ejemplo de cómo se pueden complicar las cosas en solo dos o tres jornadas si pierdes esos dos o tres partidos. Con toda la jornada disputada (ganaron prácticamente todos los de arriba menos el Fuenlabrada) el Cádiz estaba a 7 puntos del segundo antes de jugar ante el Lugo. Si hubiese perdido y se encadenan dos o tres jornadas así te puedes poner a tres puntos en solo tres jornadas. Lo normal es que los de arriba no ganen todos, pero esto es la Segunda y la igualdad es máxima.

Si el Cádiz se abona a la media inglesa de ganar en casa y empatar fuera, o ganar en casa y ganar fuera en uno de cada tres, va a ser muy complicado que lo bajen de ahí arriba. El equipo está en lo que tiene que estar. El gol del Lugo del pasado domingo fue un accidente que en otras épocas nos hubiera costado el partido, o como mínimo el empate. Pero no, el equipo es plenamente consciente de lo que es un error y sabe que tiene mimbres para arreglar el desaguisado. Y así fue. Se empató y se le dio la vuelta al marcador. Otra de las claves por las que no parece posible que el Cádiz baje de ahí arriba es que no existe dependencia de prácticamente nadie. Aquí han marcado hasta 11 jugadores distintos y eso garantiza que el día que no aparece uno aparece otro.

El año de Ortuño soñamos en la primera vuelta con sus goles pero se apagó la llama en la segunda y nos fuimos apagando. Ahora no es así. Si no marca el Choco marca Marcos Mauro, si no lo hace Marcos Mauro es Alex Fernández, si no marca Álex marca Iza, etc, etc. Esto es garantía de éxito. Si a eso le sumamos que el Cádiz, además de tener una defensa extraordinaria, tiene la defensa más goleadora de toda la Segunda División es para ir vaciando ya la fuente de las Puertas de Tierra. ¿Qué hay que tener prudencia?. Pues claro que sí, y sobre todo humildad. Pero eso no quita que lo que estamos viendo invite al optimismo en su más alto grado.

El Cádiz de este año no es tan distinto al de otras temporadas. La principal diferencia no está ni en el sistema de juego, ni en la táctica, ni en la plantilla. Lo que está marcando la diferencia este año es la mentalidad. Y así va a ser complicado, mucho, que llegue una debacle. Ya veremos.