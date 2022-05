El lío de las siglas

Cómo ser un votante de la izquierda y no perderse en el camino. Un ciudadano medio de los que siguen la política de manera superficial e incluso más profunda y quiera votar a alguna de las opciones que están a la izquierda del PSOE va a necesitar un manual para conseguir identificar a las formaciones con tanto cambio. Si Teresa Rodríguez antes era Unidas Podemos, pero resulta que después se va de ahí y forma otra formación que se llama Adelante Andalucía con un tinte nacionalista cañí . Sin embargo, esto no tiene nada que ver con lo que era el Partido Andalucista, que de tantas veces que se ha destrozado y renacido ha recogido las cenizas y se llaman ahora Andalucía por Sí. Ahora bien, estos no van a las próximas elecciones con esa marca sino con la Andaluces Levantaos. Y los auténticos de Podemos e Izquierda Unida se llaman ahora Por Andalucía. Los reinos de taifas de la izquierda.