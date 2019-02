Ciudadanos se ha opuesto a la tramitación del contrato de la limpieza y por eso la alcaldesa ha retirado el punto de la Orden del Día del Pleno. Vaya prosa que me ha salido. Arturo Rivera lo describía así: "En realidad, lo que se llevaba a pleno era la solicitud de documentación previa a la adjudicación del nuevo contrato a la empresa Cespa a propuesta de la mesa de contratación, un mero trámite. No obstante, de no seguir adelante podía dejar bloqueada la tramitación". Me quedo con las ganas de saber la cuantía de esa adjudicación y por qué conceptos. También quiénes han negociado el contrato. De transparencia, regular. Y las ofertas de la competencia. Debe ser mucho dinero, de cualquier modo. ¿Es la razón por la que Cs. ha puesto la cautela, le dijo a la Alcaldesa que no lo votaría?

Desde esta orilla, que es como hablarse uno a sí mismo o sincerarse con un vecino o un amigo, a menudo no se entiende mucho. Mejor dicho, casi nada o casi todo. Esto de la limpieza mismo. La mecánica es que se abre el plazo para adjudicar un servicio a la ciudad, acuden las empresas pertinentes, lanzan sus ofertas y esperan que el gobierno local se lo adjudique. Es por años, es por bastante dinero. Que es lo que necesita una empresa para funcionar, dinero y tiempo. Pero claro, venimos de donde venimos y tenemos las experiencias de conocimiento y memoria que tenemos. Por ello cuando ocurre algo como lo que describía Arturo Rivera, es como si nos saltara un relé, como si algo nos recordara que allí pasó tal cosa y más allá más de lo mismo. Es decir, hablo así porque seguro que tú me entiendes y no necesitas que vaya a declarar ante un Juez la semana que viene. Digo que si todo estaba bien a qué se debe la demora. Y si no estaba bien, cuáles han sido las razones por las cuales se llevó al pleno el punto. ¿No ha habido razones para todos? No se entiende, la verdad. Y es algo que debería preocupar a los corporativos. No sólo la presión del colectivo en el pleno para ver si se aprueba o no el punto, a ver si lo que se aprueba va a afectarles a sus vidas, sus familias, sus trabajos. La otra parte del problema, el frente abierto de todas estas historias con empresas en las que trabajan tantos y pagamos todos.

"El punto obviamente no puede quedar sobre la mesa para siempre", dijo Patricia Cavada. Con toda razón. Pero el punto fue retirado de la orden del día del pleno porque la portavoz de Ciudadanos lo consideró oportuno, queremos pensar.

Y la vida sigue.