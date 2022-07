De libros y futuros

Del pregón de Manuel Vilas en la Feria del Libro lo que más me gustó fue su final: la historia de la pequeña colección de clásicos que a principios de los años 60 compró su padre de una manera un tanto inexplicable: ¿para qué la compró si no tenía formación para leerla y nunca lo hizo? Veinte años después aquellos libros que seguían envueltos en su celofán cumplieron su destino cuando su hijo (que tuvo la oportunidad de estudiar de que no dispuso su padre) se asomó a Shakespeare, a Dante, al Quijote…Las circunstancias históricas y el azar (la democracia, un hijo con inquietudes) hicieron posible que aquella adquisición absurda se convirtiera en un sueño de futuro. Parece que la lectura de libros ha perdido hoy su sentido: antes ser una persona culta era un lujo al alcance de pocos y una condición que se admiraba, no tanto por el alarde exhibicionista (que también) como por la participación en la esfera superior del conocimiento y la belleza. Hoy, la mayor parte de los adolescentes sueñan con ser "celebrities": tener una enorme popularidad sin haber hecho más que exhibirse en las redes sociales. Luego está la enorme dificultad de que, con tanta tecnología, no tenemos ni tiempo ni paciencia para centrarnos en algo que nos requiere desconectar. Hemos perdido la capacidad de concentración y de perseverancia en una sola actividad a la vez: simultaneamos actividades (estudiar, escribir, oír música, estar pendientes del wasap y el Instagram) sin aterrizar en ninguna y nos acostumbramos a los textos pequeños y fragmentarios, desprovistos de sentido propio y total, a menudo manipulados en su fragmentariedad. Y no nos importa: todo es un gran mercado de usar y tirar nuevas experiencias rápidas, fáciles, inmediatamente gratificantes. Como si no valiera la pena tener un proyecto que requiriese esfuerzo porque, realmente, hemos dejado de creer en el futuro. Los mayores porque se nos pasó. Los jóvenes, porque quizá no lleguen. Hoy los ocho clásicos del padre de Manuel Vilas irían al contenedor de papel o directamente a la basura. En la posdemocracia tecnológica no solo es que ya no se lea, sino que en los minipisos actuales los libros ya no decoran ni los mejores sueños.