¿Esto es libertad?

Pueden imaginarse cómo estoy después de comprobar que, de nuevo, han atentado en el Falla contra la moral, contra la religión que profeso, en una chirigota cuyos componentes y autores más vale que se vayan rociando el cuerpo de sustancias ignífugas, porque van camino del infierno. Tácito, un sobrino diácono de mi vecina Consolación, ha sido quien me ha mostrado un fragmento de la actuación en un aparatejo que es como un televisor plano al que le llama... ¿tableta puede ser? Pues eso. Me bastaron diez segundos para apartar, abochornada, la vista de la pantalla. ¡Apaga eso, querido Tácito! Vaya por delante que a mí, persona de orden, recogimiento y estabilidad, no me gustan los histrionismos y las exageradas muestras de fervor cofrade en la calle. Soy más de Quinta Angustia, la verdad, pero una cosa es meterse con un personaje estereotipo -como dicen los cursis del Carnaval- y otra plantear en el escenario una mofa contra el catolicismo con Nuestra Señora Madre de Dios y Nuestro Padre Jesús como protagonistas. Corto se ha quedado el Consejo de Hermandades en su comunicado. ¡A los tribunales, hombre! ¡A La Haya!, o donde Haya que llevarlos. Para más INRI (me santiguo), seguro que más de uno de esos chirigoteros es cargador en Semana Santa. ¡Cuánta incoherencia! Pero, claro, qué se puede esperar de esos individuos. Ahora saldrán con eso de que el Carnaval es libertad, que si somos unos ofendiditos y demás patrañas para justificar sus indeseables actos. Ya está tardando el obispo en excomulgarlos. Actúe, señor Zornoza, actúe.