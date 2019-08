A liberarse de recelos

Acudía el personal a Carranza el domingo con ganas de "Ese Cádiz, Oé" y se encontró con "Ese Cádiz, Ojú" al filo del descanso. Y eso que jugábamos con uno más desde el minuto 17, pero no había manera. Pero el descanso obró milagros y se logró remontar el partido con tres golazos. Y tras la victoria llegan los análisis, que con los tres puntos son más agradables. Cierto es que no fue un partido normal, pero los tres puntos sí lo son. Cierto es que no se sabe que hubiese pasado con 11 contra 11, pero tampoco sabemos que hubiera pasado si Mágico González hubiera preferido el Gatorade al Whisky con cola. Los partidos hay que afrontarlos como vienen. El de la Ponferradina se puso así y se supo reaccionar. A partir de ahí está bien mirar errores, pero partidos así, con sus errores incluidos, querría yo cada domingo.

Álvaro Cervera cumple 5 temporadas al frente del Cádiz y, como la experiencia es un grado, lo veo menos dispuesto a dar titulares que se puedan luego distorsionar o volverse en su contra. Soy de los que piensa que el trabajo de Cervera ha sido espectacular, con sus pros y sus contras. Pero en los pocos titulares que deja lo noto distinto. De momento, no quiere ni oír hablar de objetivos para esta temporada. Dice que no lo hará ni ahora ni a lo largo del curso deportivo. Me parece bien, pero eso no hará que se esconda el objetivo a medida que pasen los partidos.

Si se llega a final de temporada con opciones de ascenso… blanco y en botella. Y si se pelea por mantenerse, pues también estará claro a que se opta. En el capítulo de fichajes, el entrenador tiene claro que el club es el que manda y que él tiene un punto de vista y otros tienen otro. Sin que se me moleste Cervera, ya que esto que digo lo he pensado siempre de todos los entrenadores y clubes, el que tiene que mandar en el tema de los fichajes siempre es el club. Una cosa puntual es traer algún futbolista del agrado del míster y otra cosa es hacer media plantilla por los deseos de un entrenador. ¿Y por qué?. Pues porque el fútbol es efímero, volátil, y luego resulta que el entrenador en quien confiabas se marcha al INEM por malos resultados y te comes con papas a los jugadores de su gusto, que a lo mejor no le valen al que venga. Y repito, esto no es por Cervera, es una ley que creo justa para todos los equipos. El entrenador cadista se ha vuelto (o lo hemos vuelto) más reservado, pero creo que debemos quitarle ese recelo, porque no es bueno.

Cervera, sabe, como hombre de fútbol que es, que nunca se podrá contentar a todos. Yo le presto una frase mía que dice que "si ni el jamón ni los langostinos han conseguido gustarle a todo el mundo, no lo voy a conseguir yo". El fútbol no tiene memoria, ni en Cádiz ni en Pekín. Aquí lo único que ha "fallado", y lo entrecomillo, han sido las formas, la manera de caer de los play offs. En lo demás, nadie puede discutir nada a Cervera. ¿Forma de jugar? Pues miren el Madrid de Zidane y Lopetegui del año pasado. Goles son amores. Lo demás es ojana.