El momento cólico nefrítico pasó el viernes cuando Arturo Rivera publicó su reportaje -estupendo, va siendo marca de la Casa- "Cavada ficha a Federico Fernández como asesor para Desarrollo Sostenible". Y la letra pequeña de "La alcaldesa cobrará un sueldo mensual de 4.370, 87 euros. PP y AxS tendrán un concejal con liberación completa. Las retribuciones y asignaciones se incrementarán un 4%". No habrá problemas porque para todos va a haber. Digo que nadie renuncia a estas y otras cuestiones de dinero, todos los partidos con representación municipal quiero decir. Se trata de un reparto bastante generoso, de ciudad pudiente, quiero pensar. Espero otra andana de Arturo Rivera, cuando tenga la totalidad de la información, sobre el coste real del Ayuntamiento por todos los conceptos. Interesante será poner en un lado el conjunto de los ingresos y en el otro el de los gastos. De personal, político. Y cuánto queda del total presupuestado para inversiones y servicios. El PP lo viene denunciando en lo que llama "los chiringuitos de la Junta". Bendodo dio unos datos digamos sorprendentes. Había un número importante de millones, más de 20, para determinada gestión, de los cuales ni a dos millones llegaba el dinero de la gestión misma, siendo el resto para gastos de personal y otros. Claro, a poco que pongas oído, es normal que todo forme parte -también- del capítulo de desbarajuste mental de la ciudadanía. Mas volvamos a La Isla. Casi 150.000 euros/año nos cuestan tres concejales y casi 90.000 los otros tres. Asignación por grupo político, podríamos llamarlo. Hay tres de 49.378,15 (PSOE, PP y AxSí) y otros tres de 27.157,99 (Cs, Vox, Podemos). Para qué insistir y aportar más sumandos a la suma total que es lo que nos cuesta el funcionamiento de la Corporación (conste que el sueldo de la alcaldesa no es nada del otro mundo, hablamos de una abogada, en su despacho profesional puede que subiera de la cifra y sin tantas responsabilidades), me niego a la demagogia barata del aderezo de las cifras con un fin espurio. Pero se está haciendo práctica habitual de un modo de gastos de gestión política que puede que no sea el más oportuno ni el más conveniente. Porque es difícil entender que quienes no tienen responsabilidad de gobierno cobren sueldos completos, además de las cuantías a los grupos políticos, etc. En alguna administración que otra, han pasado cosas más no sé cómo decirlo. La diputada del PA en la Diputación tenía cuatro (!) asesores, su voto era decisivo, Kichi cobró el último período de la Diputación y le sobraba una pasta para obras solidarias o de caridad porque sólo quería su sueldo de profesor…

(continuará)